Davos 2023 : Banque mondiale : La Zambie a besoin d'un allègement de dette "désespéré" dans le cadre du difficile Cadre commun

"Au cours des deux dernières années, nous avons vu les limites du cadre commun", a déclaré Axel van Trotsenburg lors d'un panel à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, modéré par Alessandra Galloni, rédactrice en chef de Reuters.

La Zambie est devenue un cas d'essai pour le véhicule de restructuration du "cadre commun" dirigé par le G20, lancé pendant le COVID-19 pour rationaliser les efforts de restructuration de la dette alors que les pays les plus pauvres plient sous les retombées de la pandémie. Il vise à inclure les non-membres du Club de Paris, comme la Chine, dans les pourparlers d'allègement de la dette.

Les créanciers non membres du Club de Paris "jouent maintenant un rôle très important et c'est, je pense, le défi, d'amener ces créanciers dans ce processus de dialogue et ce n'est pas seulement la Chine, l'Inde en tant que créanciers importants, (mais aussi) l'Arabie Saoudite et certains des États arabes", a déclaré van Trotsenburg.

"En ce moment, nous avons des négociations où il n'y a pas de cadre établi de viabilité de la dette. Ce que vous voyez dans les discussions, c'est que différents créanciers contestent toutes les hypothèses sous-jacentes", a ajouté M. van Trotsenburg, sans préciser à quels créanciers il faisait référence.

"Prenez le cas de la Zambie, mais cela se retrouvera au Sri Lanka - nous devons avoir une discussion sérieuse sur les prêts aux arriérés par les institutions financières", a-t-il ajouté.

S'exprimant lors du même panel, Jose Antonio Ocampo, le ministre colombien des finances, a déclaré qu'il y avait un manque de dispositions institutionnelles pour gérer les questions de dette.

"Le manque d'institutions pour la renégociation de la dette est un problème institutionnel majeur dans l'économie mondiale", a-t-il déclaré.

M. Ocampo a également déclaré qu'il serait "très judicieux" de renforcer les échanges dette-nature.

Les échanges dette-nature remplacent généralement des obligations ou des prêts coûteux par des financements moins chers pour les pays en développement, souvent avec l'aide d'une garantie de crédit d'une banque multilatérale de développement.

Mais Kenneth Rogoff, un ancien économiste en chef du Fonds monétaire international qui enseigne à l'université de Harvard, a contesté cette idée.

M. Rogoff a déclaré que dans de tels échanges, la dette demeure et que les investisseurs qui n'échangent pas leur dette sont toujours payés par les gouvernements souverains.

Pour recevoir des mises à jour quotidiennes sur Davos dans votre boîte de réception, inscrivez-vous au Reuters Daily Briefing ici.