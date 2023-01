Écoutez les gens de ce côté, disent les migrants au Mexique alors que Biden visite la frontière.

Il a le même message pour le président américain Joe Biden, qui visite dimanche la ville texane d'El Paso, juste de l'autre côté de la frontière.

"Nous espérons qu'il nous aidera, qu'il nous laissera passer, car nous souffrons beaucoup ici au Mexique", a déclaré Marquez, 32 ans. "Il doit écouter les gens de ce côté-ci".

La première visite de Biden à la frontière en tant que président intervient quelques jours après qu'une nouvelle politique visant à réduire la migration illégale a été critiquée par les défenseurs des migrants pour avoir limité l'accès à l'asile.

L'approche à deux volets propose des voies légales vers les États-Unis pour certains Cubains, Nicaraguayens, Haïtiens et Vénézuéliens qui ont des parrains américains, tout en expulsant les personnes de ces nationalités vers le Mexique si elles tentent de traverser la frontière sans autorisation.

Samedi, des agents migratoires mexicains et la police de l'État ont patrouillé sur les rives en béton du Rio Grande, qui sépare Ciudad Juarez et El Paso, alors que des groupes de familles tentaient de se faufiler dans des boucles de fil de concertina pour entrer aux États-Unis.

"Baissez-vous", ordonne Erlan Garay, du Honduras, à une Colombienne et à ses trois enfants, dont un garçon de 8 ans agrippé à un jouet Spiderman.

"Ils vont demander l'asile, ils ont une chance", a-t-il dit, ajoutant qu'il chercherait un autre endroit pour traverser clandestinement, et s'épargnant une baisse de sang là où la clôture lui a piqué la main.

Marquez a déclaré que lui et son partenaire, Yalimar Chirinos, 19 ans, ne sont pas admissibles au nouveau programme d'entrée légale car ils n'ont pas de parrain américain.

"Ils changent constamment les lois, chaque semaine", a déclaré Chirinos, portant un sweat à capuche noir et un seul gant rose et bleu pour tenter de lutter contre le froid.

Le couple a passé cinq mois au Mexique après avoir traversé plusieurs pays et la dangereuse jungle de Darien entre la Colombie et le Panama. Ils dorment la nuit dans la rue sans tente ni couverture, se serrant l'un contre l'autre pour rester au chaud, se méfiant des criminels connus pour voler et kidnapper les migrants.

À un moment donné, ils ont traversé le Texas sans être détectés, mais après plusieurs jours sans nourriture ni endroit où rester, ils se sont rendus aux autorités américaines, qui les ont renvoyés au Mexique.

Marquez a déclaré qu'il allait tenir 15 jours de plus en espérant trouver une voie légale vers les États-Unis, avant de chercher un moyen de rentrer au Venezuela.

"Je ne veux plus être ici", a-t-il dit en fondant en larmes. "Monsieur le Président, si vous devez m'expulser, expulsez-moi dans mon pays, pas ici au Mexique".

D'autres n'ont pas été découragés, même après leurs propres expulsions vers le Mexique.

"Envoyez-moi où vous voulez, je reviendrai", a déclaré Jonathan Tovar, 29 ans, s'exprimant vendredi derrière la clôture du bureau des migrations du Mexique à Ciudad Juarez. "Je veux que le président des États-Unis nous donne une chance à moi et à ma famille".