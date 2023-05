La Colombie annule les vols de retour des migrants en provenance des États-Unis, invoquant des mauvais traitements

Aujourd'hui à 00:36 Partager

L'agence colombienne des migrations a temporairement suspendu un programme de retour des ressortissants colombiens trouvés par les agents de l'immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé jeudi l'agence, invoquant des traitements cruels et dégradants et des annulations de vols de dernière minute.

Le nombre de Colombiens tentant d'émigrer vers le nord des États-Unis est monté en flèche ces dernières années, avec plus de 125 000 personnes appréhendées à la frontière sud des États-Unis en 2022, selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), contre environ 6 200 en 2021. La Colombie s'attend à recevoir quelque 1 200 migrants par des vols en provenance des États-Unis au cours de la première semaine de mai, a indiqué l'agence des migrations dans un communiqué. Le plan pilote appelé "mom returns" visait à renvoyer en Colombie principalement des femmes, des enfants et des adolescents. Selon les autorités colombiennes, le nombre de vols d'expulsion vers la Colombie est passé à environ 20 par mois, à la suite des pressions exercées par les services d'immigration américains pour intensifier les expulsions de migrants depuis la frontière sud avant la levée des restrictions imposées par la directive COVID-19. Le plan a été suspendu après l'annulation des vols programmés pour les 1er et 2 mai, a déclaré l'agence colombienne des migrations. "Avant l'arrivée des vols programmés [...] les deux ont été annulés par les agences d'immigration nord-américaines", a déclaré Fernando Garcia, directeur de l'agence colombienne des migrations, dans un communiqué. Un responsable américain a déclaré que la pause était limitée aux vols transportant des familles. L'agence colombienne des migrations n'a pas immédiatement confirmé si les vols transportant d'autres migrants seraient maintenus. M. Garcia a dénoncé les traitements cruels et dégradants auxquels certains migrants ont été soumis avant l'embarquement et pendant les vols, notamment l'utilisation de menottes pour les mains et les pieds. "Il y a des plaintes récurrentes concernant les mauvaises conditions dans les centres de détention et les mauvais traitements pendant les vols, ce qui a représenté un facteur déterminant dans les décisions adoptées au cours des dernières heures", a déclaré M. Garcia. L'ambassade des États-Unis à Bogota a refusé de commenter l'affaire. Le service américain de l'immigration et des douanes (ICE) n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La levée des restrictions du COVID, connues sous le nom de Titre 42, qui permet aux autorités américaines d'expulser les migrants vers le Mexique sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile, devrait intervenir le 11 mai.