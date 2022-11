La perte de Viva aurait un impact négatif sur l'industrie du transport aérien en Colombie -Avianca

Avianca et Viva ont annoncé mercredi qu'elles avaient fait appel auprès du régulateur de l'aviation colombien après que celui-ci ait rejeté leur projet de fusion, proposant des mesures pour apaiser ses inquiétudes, comme la cession de certaines routes à des concurrents.

Dans un accord de fusion conclu en avril, les compagnies aériennes envisageaient de conserver leurs marques et leurs stratégies commerciales respectives, alors que le secteur du voyage luttait contre la pandémie de COVID-19.

Le régulateur de l'aviation colombien s'est opposé à la fusion, affirmant qu'elle présente des risques pour la concurrence et le bien-être des consommateurs.

"Nous pensons qu'il est essentiel pour le pays de sauver Viva et nous pensons pouvoir le faire d'une manière économiquement raisonnable", a déclaré Adrian Neuhauser, président d'Avianca, lors d'une conférence de presse.

M. Neuhauser a déclaré que la perte de Viva, qui détient 20 % de la part de marché en Colombie, 40 routes, une flotte de 23 avions et environ 1 000 employés directs, créerait une crise dans tout le secteur. En conséquence, le prix des billets augmenterait et les liaisons vers certaines villes uniquement desservies par Viva seraient perdues.

Le régulateur de l'aviation a deux mois pour résoudre l'appel, bien que M. Neuhauser soit confiant qu'une décision puisse être prise plus tôt.

Viva a déclaré dans un message au public que la nouvelle fusion est nécessaire à sa survie et à la préservation de son modèle à bas prix.

"Permettre à Viva d'avoir un actionnaire avec un soutien financier l'aidera à faire face à la situation difficile que toutes les compagnies aériennes connaissent actuellement en raison des conditions macroéconomiques défavorables", a-t-il déclaré.

Viva est confrontée à une situation financière complexe après que la pandémie ait ralenti les voyages, situation aggravée cette année par la hausse des prix du carburant et la faiblesse du peso.

Avianca, qui a terminé un processus de restructuration de faillite à la fin de 2021, possède l'une des plus grandes opérations régionales, avec plus de 130 avions et 12 000 employés.