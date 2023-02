La vague de chaleur au Chili pourrait attiser davantage les flammes des incendies de forêt mortels

Plus de 290 000 hectares (716 606 acres) ont été ravagés par les incendies cette saison, et les prévisions de températures plus élevées s'étendant de Santiago aux régions du sud qui ont été le point focal des flammes ont suscité des inquiétudes quant aux 81 incendies actifs.

169 autres incendies sont sous contrôle.

Des températures élevées sont prévues jusqu'à vendredi et pourraient dépasser les 35 degrés Celsius (95°F) dans les régions centrales de Maule y Ñuble, "créant une situation très complexe en termes de météo", a déclaré aux journalistes le vice-ministre de l'Intérieur Manuel Monsalve.

Monsalve a déclaré que des pompiers internationaux de Colombie et du Mexique arrivaient pour proposer leur aide. Il a déclaré que 15 personnes avaient été arrêtées pour leurs liens éventuels avec le déclenchement des incendies, plusieurs d'entre elles pour des activités telles que la soudure ou le brûlage de vêtements et de laine animale.

La qualité de l'air dans les zones touchées s'est considérablement détériorée en raison de la fumée des incendies, a déclaré la ministre de la Santé Ximena Aguilera.

L'énorme entreprise chilienne de pâte à papier et de papier CMPC a déclaré mardi dans un communiqué que plus de 10 000 hectares (24 700 acres) de ses plantations avaient été touchés par les incendies, tandis que les activités de certaines de ses usines de traitement avaient été interrompues pour des raisons de sécurité.