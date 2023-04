Le directeur de la BRI met en garde contre les menaces qui pèsent sur la stabilité financière : les taux doivent rester élevés

Agustín Carstens, directeur général de la BRI, surnommée la banque centrale des banquiers centraux, a déclaré que cette "région de stabilité" n'était pas définie par les taux d'intérêt ou les niveaux d'endettement, mais qu'elle était plutôt influencée en temps utile par les forces politiques et technologiques et par les politiques macroéconomiques.

Les banquiers centraux du monde entier ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Toutefois, dans un discours prononcé à la Colombia University de New York, M. Carstens a déclaré que pour éviter un "régime d'inflation élevée" à long terme, les taux pourraient devoir rester plus élevés et plus longtemps qu'on ne le pensait, même au prix d'un ralentissement de l'économie.

Les dettes accumulées pendant la crise financière mondiale et, plus récemment, la pandémie de COVID-19, rendent également la tâche des banques centrales plus complexe.

Certaines subissent déjà des pressions politiques pour ralentir les hausses de taux afin d'éviter que le coût du service de la dette ne s'envole.

Les banques centrales sont également confrontées à des pertes importantes - du moins sur le papier - sur les milliards de dollars, ou d'euros, d'obligations qu'elles ont achetées pour tenter de relancer leurs économies pendant les crises, ce qui signifie que les gouvernements ne perçoivent plus une partie des bénéfices que ces achats ont générés par le passé.

"Ces risques sont importants", a déclaré M. Carstens.

L'instabilité financière constitue un autre défi majeur. Depuis les années 1970, dans près d'un cinquième des cas, les tensions bancaires ont éclaté environ trois ans après le début d'un cycle coordonné de hausse des taux d'intérêt au niveau mondial.

Des augmentations plus importantes de l'inflation et des niveaux plus élevés d'endettement du secteur privé rendent le stress encore plus probable, a ajouté M. Carstens, notant que c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une forte poussée d'inflation se produisait alors que les niveaux d'endettement étaient aussi élevés.

Cela signifie également que les décideurs politiques devraient modifier leur approche à l'avenir et s'abstenir de procéder à des baisses de taux agressives, ou à des mesures de relance, lorsque l'inflation s'installe en deçà des objectifs.

Cela devrait contribuer à limiter les effets secondaires négatifs des taux d'intérêt ultra-bas, notamment l'accumulation du type de vulnérabilités financières que l'on a pu observer récemment dans le système bancaire.

L'indépendance de la banque centrale devrait être consacrée et les mécanismes visant à encourager une politique budgétaire prudente devraient également être renforcés, a déclaré M. Carstens.

"Un changement d'état d'esprit s'impose", a déclaré l'ancien gouverneur de la banque centrale du Mexique. "Revenir fermement à l'intérieur des frontières de la zone de stabilité devrait être une considération politique consciente et explicite.