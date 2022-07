Le président élu colombien Petro rencontre la délégation de Biden

M. Petro, un économiste de 62 ans qui deviendra le mois prochain le premier dirigeant de gauche de la Colombie, a vivement critiqué la guerre contre la drogue menée par les États-Unis et a été élu en promettant de s'attaquer aux profondes inégalités et au changement climatique et de rechercher la paix avec les derniers rebelles de gauche.

"C'est une réunion positive car elle montre l'intérêt que porte le gouvernement des États-Unis à l'Amérique latine et à la Colombie", a déclaré M. Petro aux journalistes, accompagné du principal conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, Jon Finer.

Alors que la Colombie est l'un des principaux producteurs de cocaïne et fait face à une pression constante de Washington pour éradiquer les cultures et s'attaquer au trafic de drogue, M. Petro a déclaré que sa priorité pour la relation avec les États-Unis serait la lutte contre le changement climatique et que son administration articulerait la politique en matière de drogue autour de l'environnement.

Toutefois, au cours de la campagne, M. Petro a également adouci sa rhétorique concernant la renégociation des accords de libre-échange, notamment un accord conclu en 2012 avec les États-Unis.

L'administration Biden est prête à discuter de l'accord commercial existant entre les États-Unis et la Colombie avec M. Petro, a déclaré un haut fonctionnaire américain avant l'arrivée de la délégation à Bogota.

M. Petro a également suscité des inquiétudes à Washington en raison de son rapprochement avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui fait l'objet de sanctions américaines. Les deux hommes ont discuté du rétablissement de relations normales à la frontière de leurs pays.

La conversation entre l'équipe de M. Petro et la délégation américaine a porté sur un large éventail de sujets, a déclaré M. Finer aux journalistes, dont le changement climatique, le développement économique et la lutte contre les stupéfiants, entre autres.

"Nous pensons que cette conversation est très prometteuse et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le président élu et son équipe", a déclaré M. Finer.