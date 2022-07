Le prochain ministre des Finances de Colombie affirme que les hausses de taux ont un impact limité sur l'inflation

Le gouvernement du prochain président colombien, le gauchiste Gustavo Petro, qui prendra le pouvoir le 7 août, cherchera à augmenter les subventions pour les personnes pauvres, a ajouté M. Ocampo.

La banque centrale de Colombie a augmenté son taux d'intérêt de référence de 575 points de base pour le porter à 7,5 % depuis le début d'un cycle haussier entamé en septembre dans le but de contrôler l'inflation. La croissance cumulée des prix sur 12 mois a atteint 9,67 % en juin, le niveau le plus élevé depuis deux décennies et plus du triple de l'objectif de 3 % de la banque.

La majorité du marché s'attend à ce que le conseil d'administration de la banque augmente le taux de 150 points de base pour le porter à 9 % vendredi.

"Comme le problème se situe au niveau de l'offre, et non de la demande, de l'offre des prix élevés du carburant, des prix alimentaires internationaux, des engrais, la capacité du taux d'intérêt à réduire l'inflation est très faible", a déclaré M. Ocampo lors d'une conférence à Bogota.

Les hausses de taux d'intérêt ne font que susciter des attentes de baisse de l'inflation par la suite, a déclaré M. Ocampo.

"L'inconvénient est que (la baisse de l'inflation) provient d'un ralentissement économique", a-t-il ajouté.

Ocampo, qui, en tant que ministre des finances, occupera l'un des sept sièges du conseil d'administration de la banque centrale et votera sur les mouvements de taux, a fait part de son inquiétude quant à de nouvelles augmentations.

"Je ne pense pas que nous ayons encore une politique monétaire contractionniste en Colombie, bien que nous verrons demain ce que le conseil de la banque détermine pour nous, où je suis plus craintif", a déclaré Ocampo.

M. Ocampo a déclaré qu'il s'attendait à une aide supplémentaire pour les personnes pauvres touchées par la hausse des prix.

"À court terme, tout ce que l'on peut faire est d'augmenter les subventions pour les ménages pauvres ... c'est l'une des mesures à venir", a-t-il déclaré.