Clover Health, nouveau chouchou des boursicoteurs de Reddit

New York (awp/afp) - L'action du prestataire de soins en ligne Clover Health a grimpé mardi à Wall Street, poussée par l'enthousiasme d'internautes-investisseurs très actifs sur un célèbre forum du site Reddit qui a déjà participé à l'envolée de titres comme GameStop et AMC.

Le titre de Clover Health (CLOV) a flambé de 85,82% pour finir à 22,15 dollars après un pic à 24,93 dollars en cours de séance. Il avait déjà pris plus de 32% lundi.

De nombreux membres du forum WallStreetBets, qui compte plus de 10 millions d'abonnés sur la plateforme Reddit, ont encouragé les autres internautes à acheter l'action de cette entreprise et se sont réjouis de sa progression.

"Je n'arrive pas à croire ce qui se passe autour de CLOV en ce moment. Je suis en train de pleurer et je me fiche de savoir si cela se sait. Je vais rembourser mon prêt étudiant", s'est ému un des utilisateurs du forum.

La fulgurante ascension de Clover Health, visiblement déconnectée de toute actualité majeure autour de l'entreprise, n'est pas sans rappeler celle de la chaîne de cinémas AMC ces dernières semaines ou du revendeur de jeux vidéo GameStop (GME) en début d'année.

Ces deux compagnies, à la santé financière chancelante, étaient ciblées par de grands fonds d'investissement ayant misé sur l'effondrement du prix de leur action.

Mais une armée de petits porteurs était partie en croisade contre ces fonds "vautours" pour les forcer à racheter au prix fort des titres qu'ils avaient préalablement vendus, ce qui avait fait flamber le cours des actions.

Fondée en 2013, Clover Health propose des plans pour des compagnies d'assurances santé privées et pour le programme Medicare, réservé aux plus de 65 ans et aux personnes atteintes de handicaps.

L'entreprise est entrée au Nasdaq en janvier en fusionnant avec une Special Purpose Acquisition Company (SPAC), à savoir une coquille vide déjà cotée et dont l'objectif est de lever de l'argent pour préparer l'introduction boursière d'une autre société.

Le titre avait dégringolé en février après un rapport accablant de la société d'investissement Hindenburg Research, accusant Clover Health d'avoir trompé les investisseurs sur certaines pratiques et dissimulé une enquête du ministère américain de la Justice.

A la suite des accusations de Hindenburg, l'entreprise avait indiqué faire l'objet d'une enquête menée par le gendarme boursier américain, la SEC, et s'était dit prête à "coopérer".

D'autres entreprises cotées à Wall Street ont semblé également bénéficier mardi de la fièvre d'achats initiées sur Reddit, notamment la chaîne de restauration rapide Wendy's (WEN), qui a vu son action monter de 25,85%.

Dans une publication sur WallStreetBets, à prendre sans doute au second degré, un utilisateur a avancé la thèse farfelue selon laquelle Wendy's profitait du lancement de sa nouvelle salade estivale ainsi que d'une stratégie de communication efficace sur les réseaux sociaux.

afp/rp