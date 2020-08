La pépite franco-américaine Dataiku lève 100 millions de dollars

Paris (awp/afp) - La licorne américaine d'origine française Dataiku, qui fournit à de grandes entreprises des outils d'intelligence artificielle, a levé 100 millions de dollars, a-t-elle annoncé lundi.

L'opération a été menée par le fonds d'investissement américain Stripes, avec le renfort d'investisseurs déjà présents comme les fonds Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, FirstMark Capital, et Iconiq.

Dataiku n'a pas indiqué quelle était sa valeur à la suite de cette opération, se contentant d'indiquer que la levée de fonds "confirmait" son statut de licorne (société non cotée évaluée à plus d'un milliard de dollars).

En décembre 2019, Dataiku avait été valorisée 1,4 milliard de dollars lors de l'entrée dans son capital de Capital G, le fonds d'investissement d'Alphabet/Google.

Dataiku "continue d'attirer les investisseurs de renom qui valorisent aussi bien l'empreinte internationale de Dataiku (...) que sa capacité à offrir aux entreprises une solution pour révéler leur potentiel inexploité autour de la donnée" s'est félicité Florian Douetteau, co-fondateur et PDG de Dataiku, cité dans le communiqué.

Dataiku a été fondée en 2013 en France, mais a transféré son siège social aux Etats-Unis à l'occasion d'une levée de fonds antérieure.

L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 450 personnes et a des bureaux à New York, Paris, Londres, Munich, Sydney, et Singapour.

En décembre 2019, Florian Douetteau avait indiqué à l'AFP que son intention était d'introduire Dataiku "dans quelques années" sur le Nasdaq, le marché des valeurs technologiques de la Bourse de New York.

Dataiku vend à des grands comptes une plate-forme de traitement de données qui leur permet de se doter d'outils d'intelligence artificielle sans avoir à embaucher de spécialistes.

