La valeur du jour en Europe - ASML enregistre un nouveau plus haut historique

L'action ASML (+3,29% à 534 euros) est bien orientée comme les autres valeurs technologiques en Europe, soutenue par la hausse du Nasdaq Composite sur fond de baisse des taux longs. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a d'autres raisons de progresser et en particulier la présentation hier par Joe Biden de son plan d'investissements dans les infrastructures. Celui-ci comprend un volet, baptisé Chips, qui prévoit 50 milliards de dollars destinés à favoriser la recherche et la production de semi-conducteurs.



Les entreprises américaines étant fortement tributaires des fonderies d'Asie (Taïwan, Corée et Chine) pour la production de puces, des voix continuent de s'élever pour tenter de ramener la production sur le continent américain.



Credit Suisse rappelle que TSMC construit une usine en Arizona (plan de 12 milliards de dollars annoncé en 2020 avec la possibilité de l'augmenter davantage), Samsung prévoit une nouvelle usine de 17 milliards de dollars aux États-Unis et, plus récemment, Intel a annoncé un plan d'investissement de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines en Arizona.



ASML est à la pointe de la technologie EUV, qui permet de poursuivre la réduction de la taille des transistors qui composent les puces et aussi de résoudre l'équation de coûts à laquelle l'industrie des semi-conducteurs fait face. Les annonces d'hier du président américain sont donc une bonne nouvelle pour le groupe technologique européen.