Le Dow et le S&P s'orientent vers une quatrième semaine de baisse

Le Dow Jones et le S&P-500 reculent vendredi en début de séance à Wall Street pour se diriger vers une quatrième semaine de baisse consécutive, leur plus longue séquence de repli depuis un an.

L'indice Dow Jones perd 82,31 points, soit 0,31%, à 26.733,13 points et le S&P-500, plus large, recule de 0,25% à 3.238,53 points après quelques minutes d'échanges.

Le Nasdaq Composite gagne quant à lui 0,23% à 10.696,92 points.

La Bourse de New York est pénalisée par les inquiétudes entourant la situation sanitaire et les perspectives économiques après une série d'indicateurs peu encourageants.

"Il y a des éléments attestant d'un ralentissement aux Etats-Unis, dont nous pensons qu'il est temporaire mais qui pourrait s'accentuer en l'absence d'un nouveau plan de relance", commente Sébastian Galy, stratégiste macro pour Nordea Asset Management à Luxembourg.

Les élus démocrates de la Chambre des représentants travaillent à un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars (1.885 milliards d'euros) qui pourrait être soumis au vote la semaine prochaine et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est dite prête à négocier avec la Maison blanche.

Les valeurs exportatrices américaines sont pénalisées en outre par la vigueur du dollar, qui évolue au plus haut depuis deux mois face à un panier de devises de référence.

(Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)