Point marchés-Le Nasdaq atteint un record alors que le plan de relance est attendu

par Herbert Lash

9 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse mardi, malgré un record du Nasdaq à la clôture, au lendemain des records inscrits par ses trois indices phares sur fond d'espoirs de reprise économique alors que les investisseurs surveillent de près les avancées sur le plan de relance de 1.900 milliards de dollars.

L'indice Dow Jones a cédé 10,72 points (0,03%) à 31.375,04 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 4,30 points (0,11%) à 3.911,29 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 20,06 points (0,14%) à 14.007,70 points.

La solidité jusqu'à présent des bénéfices pour la plupart des entreprises au quatrième trimestre, avec des mesures de soutien monétaires et financières, a porté les principaux indices américains vers des records mais les analystes ont prévenu des risques liés à l'apparition de nouveaux variants du coronavirus et à de quelconques failles dans le déploiement des vaccins.

"Une série de six jours de hausse va donner à tout investisseur raisonnable une raison d'effectuer une pause", a déclaré William Hermann, cofondateur et co-directeur de Wilshire Phoenix, à New York.

"Mais le contexte est largement positif pour les actions et je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un meilleur contexte pour les actifs à risque dans un avenir proche avec le stimulus monétaire et fiscal et les espoirs que le déploiement des vaccins se déroule comme prévu", a-t-il ajouté.

Le secteur de l'énergie, parmi ceux ayant le plus progressé au cours des derniers jours, a marqué un léger recul, tandis que les services de communication ont affiché une hausse.

Le fabricant de jouets Mattel a progressé à la marge tandis que l'équipementier téléphonique Cisco reculait en amont de la publication de leurs résultats trimestriels, prévue après la clôture, de même que Twitter.

Les analystes tablent désormais sur une hausse de 2,5% des profits des entreprises composant l'indice S&P-500, contre une baisse attendue de 10,3% en début d'année, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Coty a déçu après un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu en raison d'une faible demande, entraînant une chute de 15,1% du groupe de cosmétiques.

Riot Blockchain et Marathon Patent ont progressé respectivement de 7% et 5% alors que le cours du bitcoin a atteint un nouveau record en s'approchant du cap de 50.000 dollars.

(Rédaction de Paris)