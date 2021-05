Roivant va faire son entrée au Nasdaq via une SPAC

Zurich (awp) - Le groupe biotechnologique bâlois Roivant a conclu avec Montes Archimedes Acquisition (MAAC), une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée au Nasdaq et financée par la société d'investissement Patient Square Capital un accord de regroupement. L'opération, devrait être conclue d'ici le troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires de MAAC.

A la clôture de la transaction, les actions et les bons de souscription en circulation de la société étasunienne seront échangés contre des titres correspondants nouvellement émis de la biotech rhénane, qui sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ROIV".

L'opération devrait permettre de dégager un produit brut de plus de 611 millions de dollars - dont 200 millions provenant d'actions déjà placées auprès d'investisseurs institutionnels et stratégiques - qui sera destiné à financer les programmes de découverte et de développement, pouvait-on lire mercredi sur le site de Roivant. La capitalisation boursière initiale est estimée à 7,3 milliards de dollars, basée sur un prix de 10,00 dollars par action.

Lock-up de trois ans

Patient Square Capital, ainsi que les principaux actionnaires et la direction de Roivant, ont convenu d'une clause de blocage (lock-up) portant sur au moins la moitié de leurs parts pendant trois ans. Le parrain de la SPAC s'est par ailleurs engagé à convertir 30% supplémentaires de ses actions MAAC en fonction de seuils de performance dans les cinq ans suivant la finalisation de la transaction.

Jim Momtazee, associé gérant et fondateur de Patient Square Capital, rejoindra le conseil d'administration de Roivant. La biotech bâloise poursuivra ses activités sous la houlette de l'équipe de direction actuelle, menée par Matthew Gline. Le fondateur de Roivant, Vivek Ramaswamy, continuera d'officier en qualité de président exécutif.

"Je me réjouis du prochain chapitre de la croissance de Roivant en commençant notre vie en tant que société cotée, dotée d'une base exceptionnellement solide et diversifiée d'investisseurs à long terme", s'est réjoui M. Gline, cité dans un communiqué.

Le regroupement des deux sociétés a été reçu le soutien unanime de leurs conseils d'administration respectifs, mais doit encore recevoir l'aval des actionnaires de MAAC.

Depuis sa fondation en 2014, Roivant a développé plus d'une quarantaine de médicaments dans un large spectre d'indications thérapeutiques. Les émanations du groupe bâlois revendiquent huit études de phase III positives, ayant débouché sur deux approbations de l'agence américaine du médicament (FDA) à ce jour. L'entreprise, qui a transféré son siège à Bâle en 2016, emploie actuellement avec ses filiales plus de 800 collaborateurs.

buc/fr