Sportradar: Moody's attribue B2 comme premier rating de crédit

Zurich (awp) - Moody's Investors Service a entamé la couverture de l'entreprise saint-galloise Sportradar avec rating B2 et perspective "stable", a-t-elle indiqué mercredi soir.

L'agence a estimé que la société a pu amortir les risques liées aux suppressions d'événements sportifs en raison de la pandémie du coronavirus. Elle devrait encore produire du cash-flow libre à l'avenir et son degré élevé d'endettement va diminuer.

En juin dernier, Sportradar a fait état d'une chiffre d'affaires de 386 millions d'euros et d'un bénéfice opérationnel Ebitda de 79,5 millions.

Selon divers articles de presse, Sportradar prévoit une entrée en Bourse, pas sur SIX, mais sur le Nasdaq. La société affirme être présente dans plus de 30 emplacements dans le monde et employer quelque 2200 collaborateurs. Elle récolte des données sportives et les numérise.

