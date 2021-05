Trifork: l'offre pour l'IPO se termine plus tôt que prévu

Zurich (awp) - L'introduction en Bourse (IPO) de Trifork à Copenhague et Zurich semble se dérouler de la meilleure des manières. L'offre va prendre fin ce mardi à minuit, plus tôt que prévu, indique mardi le développeur de solutions logicielles d'origine danoise, désormais établi dans le canton de Schwytz.

Le délai pour la clôture des carnets d'ordre et de l'offre était prévu initialement le 31 mai. Son avancement a été décidé en raison d'une demande ayant déjà dépassé l'offre. Dans le cadre de son IPO, Trifork souhaite émettre de nouvelles actions et coter des titres existants au Nasdaq de Copenhague. Une cotation secondaire sur SIX interviendrait ultérieurement.

Le prix d'émission a été fixé à 150 couronnes danoises (22,10 francs suisses) par action d'une valeur nominale de 10 centimes de franc, valorisant le capital existant à 2,96 milliards de couronnes (440 millions de francs suisses).

Le premier jour de négoce reste fixé au 1er juin.

fr/buc