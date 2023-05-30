* ANEW MEDICAL, INC. CONCLUT UN ACCORD DE FUSION DÉFINITIF AVEC REDWOODS ACQUISITION CORP.
* REDWOODS ACQUISITION CORP. - TRANSACTION PROPOSÉE POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 94,0 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
* REDWOODS ACQUISITION CORP. - APRÈS LA CLÔTURE, LA SOCIÉTÉ COMBINÉE OPÉRERA SOUS LE NOM D'ANEW MEDICAL ET PRÉVOIT DE RESTER COTÉE AU NASDAQ.
* L'ACQUISITION DE REDWOODS - L'opération devrait rapporter environ 54 millions de dollars US en liquidités, en supposant que les actionnaires n'effectuent pas de rachats. Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :