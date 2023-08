Better, le prêteur hypothécaire numérique soutenu par SoftBank qui a fait les gros titres en 2021 après avoir licencié 900 employés sur Zoom, devrait entrer en bourse sur le Nasdaq jeudi via une fusion avec une société à chèque, a déclaré la société mercredi.

L'introduction en bourse vient couronner deux années difficiles pour la société, qui a reporté l'opération à plusieurs reprises en raison de la surveillance réglementaire et du ralentissement de la demande de prêts hypothécaires. Elle permettra de tester l'appétit du marché pour les prêteurs immobiliers alors que les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine continuent de peser sur le marché du logement.

L'opération permettra à Better de bénéficier d'une injection de 550 millions de dollars de la part de SoftBank, qu'elle utilisera pour élargir son offre de produits hypothécaires en prévision d'un boom de la demande de refinancements l'année prochaine, lorsque les taux devraient commencer à baisser, ont déclaré les dirigeants de Better.

"Nous pensons que c'est vraiment le bon moment pour nous d'être là, capitalisés avec 550 millions de dollars supplémentaires de SoftBank qui permettront à la société de continuer à innover et à servir ses clients", a déclaré le PDG Vishal Garg lors d'une interview.

Les actions de la société seront négociées sous le symbole BETR.

La société entre en bourse alors que les taux hypothécaires américains continuent de grimper, le taux fixe à 30 ans ayant atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis plus de 21 ans. La confiance des constructeurs de logements américains s'est affaiblie en août, les taux hypothécaires et les prix obstinément élevés des logements ayant découragé les acheteurs potentiels.

Better prévoyait de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion de 6 milliards de dollars avec Aurora Acquisition Corp. en 2021, mais a retardé l'opération en raison d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de plusieurs séries de licenciements, comme le montrent les documents déposés auprès des autorités réglementaires.

L'année dernière, la SEC a demandé des informations sur les transactions commerciales de M. Garg et sur les allégations formulées dans le cadre d'une action en justice selon lesquelles M. Garg et M. Better auraient fait des déclarations trompeuses aux investisseurs concernant les perspectives et les performances financières de M. Better.

La SEC a informé Better et Aurora ce mois-ci qu'elle avait conclu son enquête et qu'elle ne recommanderait pas de mesure d'exécution, selon un document réglementaire.

Better a connu une forte croissance au début de la pandémie de COVID-19, lorsque les taux hypothécaires se sont effondrés, enregistrant plus de 850 millions de dollars de revenus en 2020, selon les documents déposés. Mais elle a connu des difficultés avec la hausse des taux, déclarant une perte nette de 89,9 millions de dollars au premier trimestre en juillet.

Elle a procédé à plusieurs séries de licenciements depuis l'annonce de l'accord avec SPAC, y compris le licenciement tristement célèbre de 900 employés via Zoom en décembre 2021, après lequel Garg a pris une pause et a travaillé avec un coach exécutif. Il s'est ensuite excusé.

M. Garg affirme que l'entreprise est aujourd'hui "beaucoup plus mûre".

"Nous sommes beaucoup plus attentifs à toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des régulateurs, de la presse ou de nos employés", a-t-il déclaré.

Lorsque les taux d'intérêt baisseront, Better s'attend à une forte demande de refinancements en espèces, qu'elle dit être en mesure de réaliser en un jour. Au début de l'année, Better.com a lancé un produit hypothécaire en un jour, permettant aux clients d'obtenir une pré-approbation, de bloquer un taux et de recevoir une lettre d'engagement hypothécaire en 24 heures.

La société devrait donner plus de détails sur les taux d'adoption lorsqu'elle publiera ses résultats pour le deuxième trimestre. (Reportage de Hannah Lang à Washington ; Rédaction de Michelle Price et Mark Potter)