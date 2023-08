Michael Burry, le gestionnaire de fonds rendu célèbre par le livre et le film "The Big Short", détenait des options baissières sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 à la fin du deuxième trimestre, selon des informations publiées lundi.

La société Scion Asset Management de Burry a acheté des options de vente d'une valeur notionnelle de 739 millions de dollars contre le populaire Invesco QQQ Trust ETF au cours du trimestre, et des options de vente distinctes d'une valeur notionnelle de 886 millions de dollars contre le SPDR S&P 500 ETF.

Les options de vente confèrent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir et sont généralement achetées pour exprimer un point de vue baissier ou défensif.

M. Burry s'est fait connaître en pariant sur le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008. Le livre de Michael Lewis "The Big Short" a été publié en 2010 et la version cinématographique est sortie en 2015.

Les résultats des récents paris de M. Burry sur les options ne sont pas clairs, étant donné que les documents réglementaires n'exigent pas la divulgation des prix d'exercice, des prix d'achat et des dates d'expiration des options. Étant donné que les déclarations ne révèlent que les positions longues, on ne sait pas non plus si les options de vente étaient détenues directement ou contre d'autres contrats qui étaient détenus à découvert.

Le S&P 500 a progressé d'environ 17 % depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq 100 a augmenté de près de 39 % sur la même période. Les gains considérables réalisés par une poignée de sociétés à forte capitalisation, telles que Nvidia et Meta Platforms, ont alimenté la majeure partie de la hausse de l'année.

Le dossier montre également que le fonds a liquidé ses participations dans la société chinoise de commerce électronique JD.com et Alibaba Group Holdings, ainsi que dans les banques régionales PacWest et Western Alliance Bancorp.

Parmi ses positions longues, le fonds a plus que doublé sa participation dans le marché des produits de luxe en ligne RealReal Inc, qui a augmenté de près de 100 % depuis le début de l'année, et a ajouté de nouvelles participations dans iHeartMedia, HanesBrands et Warner Bros. Discovery, entre autres, selon la déclaration.

Scion Asset Management n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Reportage de David Randall et Saqib Iqbal Ahmed à New York, édition d'Ira Iosebashvili et Matthew Lewis)