PARIS, 14 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en matinée dans un contexte de prudence après cinq séances d'affilée dans le vert alors que plusieurs résultats d'entreprises ont par ailleurs été publiés en Europe et que les grandes banques américaines sont attendues avant l'ouverture de Wall Street.



À Paris, le CAC 40 prend 0,20% à 7.384,67 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 est stable et à Francfort, le Dax fléchit de 0,15%.



L'indice EuroStoxx 50 grignote 0,06%, le FTSEurofirst 300 0,05% et le Stoxx 600 de 0,04%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné à ce stade 3,86% et le Stoxx 600 3,05%. Si cette tendance se maintient, ce sera la meilleure performance hebdomadaire pour l'indice phare paneuropéen depuis fin mars.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,16% pour le Dow Jones , de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,01% pour le Nasdaq au lendemain d'une session en hausse. La séance de la veille a été soutenue par la confirmation du ralentissement des pressions inflationnistes aux Etats-Unis au regard des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) pour le mois de juin.



Les investisseurs sont désormais tournés vers les résultats du deuxième trimestre des entreprises, dont le coup d'envoi officieux sera donné aux Etats-Unis cet après-midi par les grandes banques de Wall Street comme JPMorgan, Citi et Wells Fargo.



D'après les données de Refinitiv, le bénéfice des entreprises du S&P-500 devrait accuser au deuxième trimestre une baisse de 6,4% sur un an.



En Europe, les équipementiers télécoms Nokia et Ericsson cèdent respectivement 6,88% et 5,81% après la publication de leurs comptes financiers marqués pour le premier par un abaissement de ses perspectives annuelles et pour le second par un plongeon de 62% de son bénéfice trimestriel.



A Londres, le groupe de luxe Burberry grappille 0,23% après avoir publié un chiffre d'affaires à périmètre comparable au premier trimestre en hausse de 18%, mais sans surprise.



A Paris, Vallourec bondit de 5,18% à la faveur de l'annonce par le groupe du relèvement de son objectif d'Ebitda pour le deuxième trimestre et d'une prévision de réduction de sa dette nette au second semestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)