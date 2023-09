PARIS, 29 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes avancent à l'ouverture vendredi, soutenues par l'espoir que la dynamique désinflationniste se révèle plus forte que prévu en zone euro.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,7% à 7.165,73 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,71%, contre 0,55% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,55%, l'EuroStoxx 50 0,78% et le Stoxx 600 0,96%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'octroyant 0,26%, contre 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et 0,34% pour le Nasdaq .



Les marchés européens progressent avant la publication de données cruciales d'inflation en zone euro, prévue pour 09h00 GMT.



Le consensus table sur un recul de la dynamique des prix à 4,5% en septembre, contre 5,2% en août, des attentes confortées jeudi par la publication de l'inflation en Allemagne, qui a ralenti plus vite que prévu par les économistes.



En France, l'inflation a également surpris à la baisse en restant stable à 4,9% sur un an en septembre, les économistes s'attendant à une reprise de la dynamique des prix avec la hausse des cours du pétrole.



Les marchés seront également à l'affût des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale attendu en légère progression, et qui sera publié à 12h30 GMT.



Aux valeurs, le secteur du luxe tire les indices, LVMH



et Hermes s'octroyant respectivement 3,0% et 2,09%.



Adidas grimpe de 5,2% après que son concurrent Nike a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)