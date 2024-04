A WALL STREET

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, aidées par une accalmie sur le marché obligataire et après que certaines grandes capitalisations du continent ont publié des résultats bien accueillis.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,62% à 7 981,51points. Le Footsie britannique a pris 0,35% et le Dax allemand 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,1%, le FTSEurofirst 300 0,18% et le Stoxx 600 0,17%.