PARIS, 14 novembre (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en ordre dispersé mardi avant la publication d'un indicateur crucial d'inflation aux Etats-Unis dans la journée.



À Paris, le CAC 40 évolue autour de 7.092,74 points vers 07h30 GMT, tandis que le FTSE , à Londres, hésite également. À Francfort, le Dax prend 0,14%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 font du surplace, tandis que l'EuroStoxx 50



s'octroie 0,11%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ne montrant pas de direction marquée, tandis que le Nasdaq est attendu en hausse de 0,19%.



L'attentisme domine avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis à 13h30 GMT, qui contribueront à déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Surprise sur l'indicateur ou non, "il est raisonnable d'imaginer que les responsables de politique monétaire de la Fed et de la plupart des autres banques centrales du G10 continueront de s'opposer aux espoirs de baisses de taux des investisseurs", écrivent les stratégistes de Rabobank.



L'indice Zew du sentiment des investisseurs et le PIB révisé en zone euro sont par ailleurs attendus à 10h00 GMT, tandis que la fin de la saison des résultats continue d'animer les indices.



Aux valeurs, Glencore avance de 3,33% après avoir annoncé acheter une participation de 77% dans les activités de charbon sidérurgique du mineur canadien Teck Resources



pour 6,93 milliards de dollars en espèces.



Delivery Hero bondit de 4,41% parmi les meilleures performances du Stoxx 600 après avoir revu à la hausse ses perspectives sur l'année. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)