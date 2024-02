PARIS, 28 février (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert sans grand changement mercredi, l'actualité des entreprises rythmant les échanges en l'absence d'évènements plus importants.



À Paris, le CAC 40 se maintient à 7.940,92 points vers 08h35 GMT. Le Dax , le FTSE , et l'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cherchent une direction.



L'EuroStoxx 50 cède 0,21% et le Stoxx 600



0,17%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones reculant de 0,22%, contre 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et 0,35% pour le Nasdaq .



Quelques résultats d'entreprise font réagir les indices, en particulier en France où Casino et Worldline ont publié leurs derniers résultats.



L'indice du sentiment économique en zone euro pour février sera publié à 10h00 GMT, la deuxième estimation du PIB américain au quatrième trimestre étant attendue à 13h30 GMT.



Le principal indicateur de la semaine, l'inflation PCE aux Etats-Unis, est attendu jeudi.



Aux valeurs, Casino chute de 15,15% après ses derniers résultats.



Worldine s'effondre de 11,8% après avoir fait état d'une dépréciation pour écart d'acquisition ("goodwill") d'une valeur de 1,15 milliard d'euros. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)