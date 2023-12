PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en baisse jeudi alors que plusieurs indicateurs sont attendus dans la journée et vendredi en zone euro et aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 recule de 0,11% à 7.427,71 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,22%, contre 0,24% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,24%, l'EuroStoxx 50 0,15% et le Stoxx 600 0,27%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ne montrant pas de direction marquée, tandis que le Nasdaq avance de 0,10%.



Les marchés se positionnent avant la publication de nombreux indicateurs : le PIB révisé pour le troisième trimestre en zone euro ainsi que le chômage définitif en zone euro au troisième trimestre à 10h00 GMT, et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 13h30 GMT.



L'attention portée au flux de données culminera vendredi, lorsque le département du Travail américain publiera son rapport mensuel sur l'emploi non agricole.



Alors que les marchés intègrent déjà 125 points de base de baisse de taux pour la Réserve fédérale en 2024, une surprise à la hausse sur l'indicateur pourrait faire pression sur les actifs risqués.



Aux valeurs, Air France-KLM recule de 5,66% après que JP Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer".



Derichebourg recule de 5,17% après la publication de ses résultats pour l'année fiscale, le chiffre d'affaire s'affichant à 3,6 milliards d'euros, contre un consensus à 3,753 milliards. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)