PARIS, 2 février (Reuters) - Les marchés européens ouvrent en hausse vendredi, résultats d'entreprises et attente d'indicateurs sur les marchés de l'emploi contribuant à animer les échanges.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,37% à 7 616,74 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,58%, contre 0,29% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,29%, l'EuroStoxx 50 0,44% et le Stoxx 600 0,47%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dispersée, le Dow Jones s'affichant stable, contre une hausse de 0,53% pour le Standard & Poor's 500



et de 0,94% pour le Nasdaq .



Les marchés européens digèrent une série de données et de résultats d'entreprises publiés cette semaine.



Vendredi, plusieurs entreprises, dont Caixabank, Unicredit et Electrolux, ont annoncé leurs chiffres trimestriels. La saison des publications se poursuivra la semaine prochaine avec notamment UBS, Amundi, TotalEnergies et Société Générale attendus à partir de mardi.



Les bons chiffres des entreprises américaines de la "tech" Meta et Amazon , publiés jeudi dans la soirée, contribuent aussi à la performance des actifs risqués.







Les investisseurs seront également attentifs aux chiffres de l'emploi américain, attendus à 14h30 GMT.



Aux valeurs, Vallourec bondit de 8,56% après ses bons résultats au quatrième trimestre.



TomTom grimpe de 6,27% après ses bons résultats au quatrième trimestre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)