PARIS, 22 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, tirées par les valeurs technologiques après la hausse du secteur la veille à Wall Street.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,78% à 7.253,97 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,15% et à Francfort, le Dax avance de 0,83%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1%, le FTSEurofirst 300 de 0,47% et le Stoxx 600 de 0,7%.



Lundi soir, le Nasdaq a gagné 1,56%, porté par le bond de Nvidia (+8,2%) qui a profité d'un relèvement de l'objectif de cours de HSBC à 780 dollars, le deuxième montant le plus élevé à Wall Street.



Le concepteur de puces américain, qui profite à plein de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), publiera mercredi ses résultats trimestriels, un rendez-vous très attendu par le marché.



En Europe, l'indice Stoxx du secteur technologique grimpe de 1,47%, plus forte hausse sectorielle.



En vedette également, Ubisoft gagne 6,2% après l'annonce d'un accord avec Activision Blizzard lui donnant les droits de diffusion en streaming des jeux du groupe américain qui cherche à obtenir l'accord du régulateur britannique à son rachat par Microsoft . (Rédigé par Blandine Hénault)