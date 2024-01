PARIS, 16 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent en baisse mardi, avant de nouveaux commentaires de responsables de politique monétaire et après plusieurs déclarations restrictives de banquiers centraux.



À Paris, le CAC 40 cède 0,5% à 7.374,39 points vers 08h39 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,63%, contre 0,6% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,6%, l'EuroStoxx 50 de 0,56% et le Stoxx 600



de 0,52%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, après un week end prolongé. Le Dow Jones est attendu en repli de 0,47%, contre 0,53% pour le Standard & Poor's 500 et 0,79% pour le Nasdaq .



Les marchés se positionnent avant l'intervention du membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Christopher Waller, qui doit s'exprimer à 16h00 GMT mardi.



Christopher Waller favorise des taux élevés plus longtemps, et pourrait plaider pour une politique monétaire plus durablement restrictive cette année.



François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a par ailleurs prévenu au Forum économique mondial de Davos mardi qu'il était encore trop tôt pour crier victoire sur l'inflation, même s'il a reconnu que la prochaine action de la BCE serait probablement une baisse des taux.



Plusieurs autres responsables de politique monétaire européens -Joachim Nagel, Robert Holzmann et Philip Lane- ont également déclaré ces derniers jours qu'il était trop tôt pour baisser les taux.



Aux valeurs, Lindt & Spruengli bondit de 5,01% après avoir annoncé que la croissance de ses ventes avait dépassé les anticipations de marché en 2023.



Hugo Boss lâche 9% après la publication de résultats trimestriels sous les attentes. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)