L'opérateur de centres de données Cyxtera Technologies Inc. s'est placé dimanche sous la protection de la loi américaine sur les faillites dans le New Jersey, deux ans après son entrée en bourse, alors qu'il peine à rembourser ses dettes et qu'il est confronté à une grave pénurie de financement.

Basée à Miami, en Floride, Cyxtera est un fournisseur de services de colocation, qui permet aux entreprises de conserver leurs serveurs et équipements de réseau privés dans un centre de données tiers, tel que ceux appartenant à Cyxtera.

En mars, la société a conclu un accord avec ses créanciers pour prolonger sa facilité de crédit renouvelable de 120,1 millions de dollars et en a reporté l'échéance à 2024.

Les actions de Cyxtera ont baissé de plus de 90 % depuis leur introduction sur le Nasdaq en 2021, s'échangeant à 0,16 $ à la dernière clôture. Elle avait accepté de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une entreprise à chèque en blanc soutenue par l'actionnaire activiste Starboard Value LP, dans le cadre d'une transaction évaluant l'entité combinée à 3,4 milliards de dollars.

L'entreprise, qui gère actuellement plus de 60 centres de données, affiche des actifs et des passifs compris entre 1 et 10 milliards de dollars. Elle compte plus de 5 000 créanciers et s'est engagée dans un processus de restructuration de ses activités au début du mois de mai.

Elle a reçu 50 millions de dollars le mois dernier et a déclaré dans un communiqué dimanche qu'elle avait obtenu un engagement supplémentaire de 200 millions de dollars en financement de débiteur en possession de ses créanciers pour se maintenir à flot pendant la procédure du chapitre 11.

La société est présente sur 30 marchés. Elle a précisé que ses filiales en Allemagne, à Singapour et au Royaume-Uni ne sont pas incluses dans la procédure supervisée par le tribunal.

Cyxtera a déclaré qu'elle avait l'intention de payer les salaires, les traitements et les avantages sociaux de ses employés sans interruption. (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)