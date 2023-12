La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte lundi contre l'homme d'affaires nigérian Dozy Mmobuosi et trois sociétés dont il est le PDG, alléguant qu'ils ont gonflé les performances financières de ces sociétés et de leurs principales filiales dans le but de frauder les investisseurs.

La SEC a indiqué dans un communiqué qu'elle avait porté plainte devant le tribunal de district de New York contre M. Mmobuosi, qui a fait les gros titres cette année à la suite d'une offre d'achat d'une équipe de première division anglaise. La SEC a également accusé le groupe Tingo, Agri-Fintech Holdings et Tingo International Holdings d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières ainsi que les règles du Nasdaq en matière de rapports et de contrôles internes.

Les actions de Tingo Group ont chuté en juin après que le vendeur à découvert Hindenburg Research a critiqué son fondateur et allégué que l'entreprise de fintech avait "fabriqué" ses états financiers.

Tingo a catégoriquement réfuté toutes les allégations du rapport, affirmant qu'il était rempli de "contenu trompeur et diffamatoire". La société a également déclaré qu'elle avait engagé un cabinet d'avocats pour procéder à un examen indépendant des affirmations de Hindenburg.

La SEC a imposé une suspension de deux semaines de la négociation des titres du groupe Tingo le 14 novembre à la suite d'enquêtes.

Le Nasdaq a fait savoir qu'il maintiendrait la suspension des titres de la société dans l'attente d'un examen, a déclaré le groupe Tingo dans un communiqué.

M. Mmobuosi et les entreprises n'ont pas pu être joints immédiatement pour des commentaires, mais le groupe Tingo a déclaré sur son site web qu'il "coopérerait pleinement" avec les autorités de régulation.

La SEC allègue que, depuis au moins 2019, Mmobuosi a falsifié des états financiers et d'autres documents des trois sociétés et de leurs unités nigérianes Tingo Mobile et Tingo Foods.

La plainte allègue également que Mmobuosi a fait de fausses déclarations matérielles sur leurs opérations commerciales et leur succès financier, et a siphonné des fonds à son profit.

"Mmobuosi et les entités qu'il contrôle ont obtenu frauduleusement des centaines de millions en argent ou en biens par le biais de ces stratagèmes", indique la déclaration de la SEC.

La SEC demande une mesure d'urgence gelant les actifs de Mmobuosi et interdisant aux trois sociétés de transférer de l'argent ou des biens ou d'émettre des actions en faveur de Mmobuosi.

La SEC demande également une ordonnance empêchant les défendeurs de vendre ou de céder leurs participations respectives dans Agri-Fintech ou Tingo Group et leur interdisant, ainsi qu'à leurs agents, de détruire, d'altérer ou de dissimuler des dossiers et des documents.

L'enquête de la SEC, supervisée par Tejal D. Shah, est en cours, précise le communiqué. (Reportage d'Elisha Bala-Gbogbo ; Rédaction de Josie Kao)