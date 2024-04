La société immobilière philippine DoubleDragon a annoncé lundi que sa filiale Hotel101 Global allait être cotée sur le Nasdaq aux États-Unis à la suite d'une fusion avec la société d'acquisition à but spécial JVSPAC Acquisition Corp.

Hotel101 Global deviendra la première société philippine à être cotée aux États-Unis à la suite de l'accord conclu avec la SPAC - une société cotée en bourse qui lève des fonds pour fusionner avec une entité privée.

Dans une déclaration commune, DoubleDragon, Hotel101 et JVSPAC ont indiqué que la fusion devrait permettre à Hotel101 d'atteindre une valeur nette de plus de 2,3 milliards de dollars. L'opération sera finalisée au cours du second semestre de l'année et Hotel101 sera cotée au NASDAQ sous le symbole "HBNB".

"Nous pensons qu'une cotation au NASDAQ permettra à Hotel101 d'accéder aux marchés financiers publics et contribuera à accélérer nos plans d'expansion mondiale", a déclaré Hannah Yulo-Luccini, PDG d'Hotel101, dans le communiqué.

Hotel101 est la branche hôtelière de la société philippine DoubleDragon, créée par le magnat Sia et le propriétaire de Jollibee Foods, Tony Tan Caktiong.

Elle construit et exploite des hôtels dotés de chambres standardisées de 21 mètres carrés qu'elle vend individuellement à des investisseurs.

Le modèle commercial d'Hotel101, qui ne nécessite pas d'actifs, génère des revenus d'abord à partir de la vente des chambres, puis à partir des revenus récurrents provenant de l'exploitation quotidienne de l'hôtel, a expliqué Mme Yulo-Luccini.

L'entreprise a son siège à Singapour et exploite deux hôtels aux Philippines, et trois autres sont en cours de développement au Japon, en Espagne et aux États-Unis.

L'entreprise a pour objectif de s'étendre à 25 pays, dont la Chine et l'Arabie saoudite, d'ici 2026, et de tirer 95 % de ses revenus de l'étranger.

JVSPAC est dirigée par Albert Wong, ancien PDG du distributeur de produits de luxe Kingsway Group - le seul distributeur de voitures Lamborghini à Hong Kong, Macao et Guangzhou, selon le communiqué.

Grâce à cette fusion, Hotel101 rejoindra le nombre croissant d'entreprises d'Asie du Sud-Est cotées en bourse aux États-Unis, comblant ainsi le vide laissé par les entreprises chinoises qui ont suspendu ces cotations en bourse en raison des tensions sino-américaines.

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast s'est introduit sur le marché américain en août, à la suite d'une fusion avec la SPAC Black Spade Acquisition. Sa valeur de marché s'élève aujourd'hui à quelque 10 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

En février, la société mère de la compagnie aérienne malaisienne à bas prix AirAsia, Capital A, a finalisé un accord pour coter son unité de gestion de la marque sur le Nasdaq avec SPAC Aetherium Acquisition. Cet accord a donné à l'unité, Capital A International, une valeur d'entreprise de 1,15 milliard de dollars.