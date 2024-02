Net Zero Infrastructure PLC - société d'acquisition spécialisée dans les entreprises de technologie des énergies renouvelables ou propres - publie ses résultats financiers pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, alors qu'elle s'apprête à réaliser une prise de contrôle inversée. La perte nette est de 277 849 GBP, stable par rapport aux 285 605 GBP de l'année précédente. Net Zero n'ayant pas de revenus, la perte est entièrement constituée de dépenses administratives. En septembre, l'entreprise disposait de 254 271 GBP de liquidités, contre 888 038 GBP l'année précédente.

Net Zero a payé des honoraires de conseil pour son projet d'acquisition de Line Hydrogen (Australia) Pty Ltd, une opération qui a été interrompue au début du mois dernier. Depuis, Net Zero a annoncé la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AD pour une opération qui constituerait une prise de contrôle inversée. QuiaPEG possède une plateforme brevetée de délivrance de médicaments appelée Uni-Qleaver, et développe des formes améliorées et brevetables de médicaments en cours de développement ou déjà approuvés par les autorités réglementaires. Les actions de QuiaPEG sont négociées sur le Nasdaq First North Growth Market.

Les actions de Net Zero sont suspendues sur le marché principal de Londres.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

