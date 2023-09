La startup d'intelligence artificielle Brand Engagement Network (BEN) a accepté d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition en blanc, dans le cadre d'un accord évaluant la société combinée à 358 millions de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

L'accord avec DHC Acquisition Corp, qui devrait être annoncé jeudi, fournira à Brand Engagement Network un produit brut d'environ 40 millions de dollars, ont déclaré les sources, ajoutant que les fonds seront principalement utilisés pour le développement de produits et de futures acquisitions.

L'accord intervient alors que l'essor de ChatGPT cette année a entraîné une vague d'investissements dans des entreprises et des startups axées sur l'IA, même si l'environnement de financement au sens large reste difficile dans une économie incertaine.

Selon PitchBook, les startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont levé environ 39,4 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Brand Engagement Network, dont le siège se trouve à Jackson, dans le Wyoming, est un fournisseur de chatbots et de technologies d'IA conversationnelle pour les entreprises des secteurs de l'automobile, de la santé et du service à la clientèle. Les offres d'IA de Brand Engagement Network aident les entreprises avec des services, y compris la prévention des fuites de données et la vérification de l'identité.

DHC Acquisition Corp, une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) qui a levé 309 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2021, a réduit la taille de son offre à 47 millions de dollars au début de cette année après avoir obtenu une prolongation de sa durée de vie de la part de ses actionnaires.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds dans le cadre d'une première offre publique et les placent dans un fonds fiduciaire dans le but de fusionner avec une société privée et de l'introduire en bourse. Les SPAC disposent généralement d'un délai de deux ans à compter de la date de cotation de leurs actions pour conclure une fusion.

Étant donné que les investisseurs ne connaissent pas la société cible avant l'introduction en bourse, les SAVS leur accordent souvent le droit de racheter leur investissement initial pour les inciter à placer leur argent dans la fiducie.

Après la conclusion de l'opération, la société combinée s'appellera BEN et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BNAI", ont indiqué les sources.

Cohen & Company Capital Markets a été le conseiller financier de l'opération, selon les sources. (Reportage d'Echo Wang à New York ; rédaction d'Anirban Sen et de Leslie Adler)