L'Intercontinental Exchange a annoncé jeudi un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, l'augmentation des volumes de transactions de la société mère du New York Stock Exchange ayant plus que compensé la faiblesse de son unité de technologie hypothécaire, dont les perspectives peu encourageantes ont pesé sur les actions.

Le chiffre d'affaires du segment des bourses d'ICE, sa plus grande activité, a augmenté de 9 % à 1,09 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que le segment de la technologie hypothécaire de la société a connu une baisse de 16 % à 249 millions de dollars.

Warren Gardiner, directeur financier, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que les revenus récurrents ont permis à l'unité hypothécaire, qui aide les entreprises à créer, réviser et traiter les prêts hypothécaires, de surpasser les performances d'un secteur qui connaît une baisse de près de 40 % des volumes de création de prêts.

Toutefois, il a ajouté que "les pressions cycliques actuelles sont susceptibles de ramener la croissance des revenus récurrents dans la fourchette basse à un chiffre pour l'ensemble de l'année".

Les actions d'ICE ont chuté de 3,3 %.

Patrick O'Shaughnessy, analyste chez Raymond James, a déclaré que les revenus récurrents dans la technologie hypothécaire et le cycle de vente prolongé dans les segments des données et de l'analyse des revenus fixes d'ICE restent des "points de frustration" pour les investisseurs.

"Cela dit, nous pensons que les choses vont clairement dans la bonne direction", a déclaré M. O'Shaughnessy.

Sur une base ajustée, ICE a déclaré un bénéfice de 1,43 $ par action pour le trimestre terminé le 30 juin, au-dessus des estimations moyennes des analystes de 1,37 $ par pièce, selon les données de Refinitiv.

Les revenus des services à revenu fixe et des services de données ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 546 millions de dollars, tandis que les revenus des transactions ont augmenté de 23 %, y compris une croissance de 25 % dans l'activité de compensation des swaps sur défaillance de crédit d'ICE.

Le mois dernier, le Nasdaq, rival de l'ICE, a battu les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, aidé par une demande soutenue pour ses produits liés à l'investissement et ses solutions pour les marchés de capitaux. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru et de Laura Matthews à New York ; rédaction de Anil D'Silva et Nick Zieminski)