Les actions américaines ont été mixtes et le dollar a atteint un pic de sept semaines jeudi, alors que le géant de la distribution discount Walmart Inc a revu à la hausse ses perspectives de ventes et que des données économiques solides ont apaisé les craintes de récession tout en atténuant les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Les investisseurs ont suivi de près les négociations sur le plafond de la dette à Washington, à la recherche de signes indiquant que les démocrates et les républicains pourraient se rapprocher d'un accord.

Les valeurs technologiques ont permis au Nasdaq d'enregistrer une forte hausse, et le S&P 500 a également progressé. Les secteurs de la santé et de la finance ont tiré le Dow Jones vers le bas.

Walmart a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, citant la résistance des dépenses de consommation et contrant les prévisions à la baisse de Home Depot Inc et de Target Corp cette semaine.

L'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette a fluctué, avec l'espoir d'un accord qui éviterait un défaut de paiement catastrophique.

"Il s'agit toujours de la même trépidation : nous nous rapprochons d'une résolution sur le plafond de la dette et les négociants se montrent prudents quant à la possibilité que Washington parvienne à un accord plus tôt que plus tard", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha.

"Nous avons déjà assisté à ce spectacle, et Washington ne veut pas d'un défaut de paiement juste avant une élection importante", a ajouté M. Detrick. "Mais pour une raison ou une autre, aux États-Unis, nous aimons les drames.

Des données ont montré que les Américains ont déposé moins de demandes initiales de chômage que prévu la semaine dernière, ce qui renforce la probabilité d'un "atterrissage en douceur" mais réduit également les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt avant la fin de l'année.

"Walmart a mis une belle cerise sur le gâteau à la fin d'une saison de bénéfices solides pour les entreprises américaines", a déclaré M. Detrick.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 72,14 points, soit 0,22 %, à 33 348,63 ; le S&P 500 a gagné 14,56 points, soit 0,35 %, à 4 173,33 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 104,64 points, soit 0,84 %, à 12 605,21.

Les actions européennes ont clôturé en hausse et le DAX allemand a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022 grâce à l'optimisme suscité par les négociations sur le plafond de la dette américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,39% et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,25%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,20 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,26 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,60 %.

Le billet vert a poursuivi son ascension face à un panier de devises mondiales, atteignant son plus haut niveau en sept semaines, stimulé par les données économiques et les espoirs concernant le plafond de la dette.

Le Dollar Index a augmenté de 0,69%, l'Euro a baissé de 0,66% à 1,0767$.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,66 % par rapport au billet vert, à 138,62 par dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2403 $, en baisse de 0,66 % sur la journée.

Le rendement du Trésor à 10 ans a continué de grimper, atteignant son plus haut niveau depuis mars, suite aux données économiques et à l'espoir d'une résolution de la limite de la dette.

Les obligations de référence à 10 ans ont chuté de 16/32 pour atteindre un rendement de 3,64%, contre 3,581% mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 9/32 pour atteindre un rendement de 3,8949%, contre 3,878% mercredi soir.

Les prix du brut ont baissé alors que les données économiques américaines ont poussé le dollar à un plus haut de deux mois sur les attentes croissantes que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d'intérêt en juin.

Le brut américain a baissé de 1,33% pour s'établir à 71,86 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi en baisse de 1,10 dollars, soit 1,43%, à 75,86 dollars.

L'or a évolué en opposition au dollar, le métal précieux perdant un peu de son éclat alors que les données économiques réduisent la probabilité d'une baisse des taux de la Fed avant la fin de l'année.

L'or au comptant a baissé de 1,3 % à 1 957,00 $ l'once.