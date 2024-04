Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté vendredi, Netflix étant l'un des plus gros freins à la suite de prévisions trimestrielles peu encourageantes, tandis que les trois indices ont enregistré des pertes hebdomadaires dans un contexte où les espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale s'amenuisent.

Netflix a chuté de 8,3 % après que le pionnier du streaming vidéo a déclaré de manière inattendue qu'il ne fournirait plus le nombre d'abonnés, tandis que ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre n'ont pas été à la hauteur des attentes de Wall Street.

Les progrès en matière de réduction de l'inflation ont "stagné" cette année, a déclaré Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago.

a déclaré Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, devenant ainsi le dernier banquier central américain à ne plus insister sur la nécessité prochaine de réduire les taux d'intérêt.

"Nous nous trouvons dans un environnement caractérisé par une forte croissance, des bénéfices élevés des entreprises et des taux d'intérêt élevés", a déclaré Jacob Manoukian, responsable de la stratégie d'investissement pour les États-Unis chez J.P. Morgan Private Bank.

"Le simple fait de s'adapter à ce nouvel état d'esprit pour les investisseurs est un peu difficile, ce qui explique les turbulences.

Les actions ont été secouées cette semaine, les investisseurs réajustant leurs attentes quant à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed cette année. Le S&P 500 et le Dow Jones, l'indice de référence, sont en passe de connaître leur troisième baisse hebdomadaire, tandis que le Nasdaq devrait enregistrer sa quatrième perte hebdomadaire consécutive, si la tendance actuelle se maintient.

Dans le sillage du Dow Jones, American Express a progressé de 4,6 % après que le bénéfice du premier trimestre du prêteur de cartes de crédit a dépassé les estimations de Wall Street.

Les actions liées aux puces ont été les plus touchées par la chute, le géant de l'intelligence artificielle Nvidia ayant perdu 3,1 %, tandis que l'indice Philadelphia Semiconductor Index a perdu 2,0 %, en passe de réaliser sa pire performance hebdomadaire depuis le début de l'année.

Pendant ce temps, des explosions ont retenti dans une ville iranienne vendredi dans ce que des sources ont décrit comme une attaque israélienne, mais Téhéran a minimisé l'incident et a indiqué qu'il n'avait pas de plans de représailles - une réponse qui semble avoir pour but d'éviter une guerre dans toute la région.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, était en hausse de 0,56 point à 18,56, après avoir franchi le niveau psychologiquement important de 20 plus tôt dans la session.

Huit des 11 secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé, les valeurs énergétiques étant les plus performantes avec une hausse de 1,1 %, tandis que les services de communication ont été les plus touchés avec une baisse de 1,7 %.

À 11:43 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 156,03 points, soit 0,41%, à 37 931,41, le S&P 500 était en baisse de 19,23 points, soit 0,38%, à 4 991,89, et le Nasdaq Composite était en baisse de 171,95 points, soit 1,10%, à 15 429,55.

Les actions de Paramount Global ont bondi de 8,2 % après qu'une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management discutaient d'une offre conjointe pour la société.

Fifth Third Bancorp a gagné 5,4 % après que le prêteur a dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,61 contre 1 sur le NYSE et de 1,17 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré quatre nouveaux plus hauts et cinq nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré dix nouveaux plus hauts et 125 nouveaux plus bas. (Reportage de Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Maju Samuel)