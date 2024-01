(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Le fabricant de puces AMD en baisse sur des prévisions de chiffre d'affaires moroses pour le premier trimestre

* La perte surprise de New York Community Bancorp entraîne les banques régionales dans sa chute

* Boeing reporte ses perspectives pour 2024, le PDG déclare que l'entreprise a "beaucoup à prouver".

* La Fed ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt ; décision à 14h00 (heure de l'Est)

* Indices : Dow en hausse de 0,06%, S&P en baisse de 0,84%, Nasdaq en baisse de 1,46%.

31 janvier (Reuters) - Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté à son plus bas niveau de la semaine mercredi, les prévisions d'Alphabet concernant l'augmentation des coûts de l'intelligence artificielle ayant ébranlé la plupart des mégacapitalisations et des valeurs à puce avant une décision cruciale de la Réserve fédérale attendue plus tard dans la journée.

La société mère Google a chuté de 6,1 %, entraînant le secteur des services de communication du S&P 500 à la baisse de 3,0 %, après avoir annoncé des ventes de publicité pour les fêtes de fin d'année inférieures aux attentes et prévu une augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle.

Microsoft a également perdu 1,3 % après avoir prévu des coûts plus élevés pour développer de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle, ce qui a éclipsé ses résultats trimestriels optimistes.

Même si les pionniers de la technologie ont expliqué que les clients se délectaient de leurs produits génératifs dotés d'IA, l'augmentation des coûts de développement des fonctions de pointe a irrité les investisseurs qui espéraient que la nouvelle technologie donnerait un coup de fouet aux ventes.

Les résultats et les prévisions du secteur technologique, associés à l'avertissement sur la croissance de Tesla la semaine dernière, ont suscité un regain d'intérêt pour les risques liés à la pondération excessive des grandes capitalisations dans l'indice S&P 500, qui a atteint des sommets ces dernières semaines.

Apple, Meta Platforms et Amazon.com , qui doivent publier leurs résultats jeudi, ont chuté de plus de 1 % chacun.

Advanced Micro Devices a chuté de 3,3 %, les prévisions de revenus du fabricant de puces pour le premier trimestre et ses prévisions de processeurs d'intelligence artificielle n'ayant pas été à la hauteur des attentes.

D'autres titres de puces, dont Nvidia, Broadcom et Marvell Technology, ont chuté de plus de 1 % chacun.

New York Community Bancorp a chuté de 35,8 % après avoir enregistré une perte surprise et réduit son dividende, entraînant une baisse de 3,7 % de l'indice KBW Regional Banking.

Soutenant l'indice Dow Jones, Boeing a augmenté de 5,8% après une perte trimestrielle plus faible que prévu, bien que le constructeur d'avions ait reporté ses prévisions financières et de livraison pour l'année.

L'attention se porte désormais sur la première décision de politique monétaire de la Fed cette année, à 14 heures (heure de l'Est). On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt. Mais tout indice sur la première réduction pourrait aider à déterminer le sort des valeurs technologiques et de celles qui sont liées à la technologie.

"Le point critique est que les données économiques étant plus solides, il y a moins d'excuses pour que la Fed pousse à une plus grande accommodation et à des réductions de taux plus agressives", a déclaré Joel Kruger, stratège de marché chez LMAX Group.

Le dernier rapport ADP sur l'emploi national a montré que les emplois privés ont augmenté de 107 000 en janvier, bien moins que l'augmentation estimée à 145 000, un jour après qu'un rapport JOLTS ait reflété une augmentation inattendue des ouvertures d'emplois en décembre.

À 11:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 23,49 points, ou 0,06%, à 38 490,80, le S&P 500 était en baisse de 41,34 points, ou 0,84%, à 4 883,63, et le Nasdaq Composite était en baisse de 225,96 points, ou 1,46%, à 15 283,94.15 283,94

Entre autres, Tesla a perdu 0,8% après qu'un juge du Delaware a rejeté le plan de rémunération record de 56 milliards de dollars d'Elon Musk pour Tesla.

Thermo Fisher Scientific a chuté de 3,4 % après que le fabricant d'équipements médicaux ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 1,24 contre 1 sur le NYSE et de 1,39 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P a enregistré 59 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 58 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.