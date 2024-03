Le Nasdaq a atteint un record de clôture jeudi pour la première fois depuis plus de deux ans, son dernier rallye étant propulsé par l'optimisme des investisseurs sur l'intelligence artificielle, en particulier Nvidia et d'autres valeurs technologiques lourdes.

Le Nasdaq a progressé de 144,18 points, soit 0,90 %, pour atteindre 16 091,92, battant ainsi son record du 19 novembre 2021 de 16 057,44.

L'euphorie des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle a fait de Nvidia la société la plus cotée de Wall Street, remplaçant Tesla.

"L'anticipation d'un boom de l'intelligence artificielle a réellement soutenu ces actions, même à des valorisations élevées. Les plus performantes ont dépassé ce que la plupart des gens pensaient possible il y a seulement un an", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

"Pour que cela continue, je pense qu'il faut dépasser l'idée que l'intelligence artificielle est une révolution et commencer à voir la croissance des revenus qui lui est directement attribuable."

L'indice à forte composante technologique a entamé son dernier rebond après avoir atteint son plus bas niveau de clôture en décembre 2022, en baisse de plus de 30 % par rapport à son record de novembre 2021, les investisseurs inquiets de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt s'étant débarrassés des valeurs de croissance aux valorisations élevées.

Le Nasdaq est le dernier des trois principaux indices boursiers de Wall Street à atteindre un record de clôture. Après des chutes pendant la majeure partie de l'année 2022, le S&P 500 a atteint une série de records depuis la fin du mois de janvier, et le Dow Jones Industrial Average est revenu à des niveaux record à la fin de l'année 2023.

La reprise du Nasdaq au cours des derniers mois a été en grande partie alimentée par l'optimisme quant à une prochaine baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, ainsi que par l'euphorie technologique liée à l'IA.

Nvidia a fait un bond de 60 % depuis le début de l'année et, ce mois-ci, a éclipsé Amazon et Alphabet pour devenir la troisième valeur la plus importante de Wall Street.

Wall Street, avec une capitalisation boursière de 1,94 billion de dollars.

Microsoft, autre grand gagnant de l'IA, a vu sa valorisation augmenter de 10 % pour atteindre 3,03 billions de dollars en 2024, remplaçant ainsi Apple en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde.

Nvidia a augmenté de 1,9 % jeudi, après avoir bondi la semaine dernière à la suite d'une prévision de multiplication par trois environ de son chiffre d'affaires trimestriel.

Le Nasdaq et le S&P 500 sont tous deux en hausse d'environ 7 % en 2024.