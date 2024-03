Les actions américaines ont augmenté mardi, avec un gain de plus de 1% pour le Nasdaq, les données sur les prix à la consommation légèrement plus élevées que prévu n'ayant pas atténué les espoirs des investisseurs quant à une réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir, et l'action d'Oracle ayant atteint un niveau record.

Oracle ont progressé de 11,8 % dans l'après-midi, au lendemain de la publication de résultats trimestriels positifs et de l'annonce d'un projet commun avec le géant des puces Nvidia.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 5,3 %, et l'indice des semi-conducteurs a progressé de plus de 1 %, s'apprêtant à mettre fin à une série de deux jours de baisse.

Le département du travail a indiqué que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 0,4 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,3 % en janvier. En excluant les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % en février, après avoir connu la même hausse en janvier.

"Les investisseurs se sont habitués à l'idée que la question n'est pas de savoir quand la Fed abaissera ses taux, mais plutôt de combien, et qu'un retard - qu'il se produise en mai comme beaucoup l'espéraient initialement ou en septembre - n'a finalement pas d'importance", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Ce qui compte, c'est qu'ils le feront et qu'un environnement moins restrictif se profile à l'horizon.

"En attendant, si vous regardez les données économiques, elles continuent d'être assez solides", a ajouté M. Pursche. "Et de mon point de vue de consommateur, d'employé et d'investisseur, je préfère avoir une économie forte et des taux d'intérêt légèrement élevés qu'une économie faible qui nécessite des mesures de relance".

Les traders considèrent désormais qu'il y a 70 % de chances que la première baisse des taux intervienne en juin, selon l'outil FedWatch du CME, contre 71 % avant le rapport sur l'inflation.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 221,08 points, soit 0,57 %, pour atteindre 38 990,74 points. Le S&P 500 a gagné 46,21 points, soit 0,90%, à 5 164,15 et le Nasdaq Composite a ajouté 196,46 points, soit 1,23%, à 16 215,73.

Les données sur les prix à la production sont attendues plus tard dans la semaine.

Boeing a chuté de 4,7 %. Selon un rapport du New York Times, un audit de la Federal Aviation Administration a révélé des dizaines de problèmes dans la production du 737 MAX.

En outre, les transporteurs américains ont averti que leurs projets d'augmentation de capacité étaient remis en question en raison des retards de livraison des avions de Boeing.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,05 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,26 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux sommets et 105 nouveaux planchers.