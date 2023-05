(Mise à jour des prix tout au long de l'article ; ajout de commentaires d'analystes, détails sur le vote de l'accord sur le plafond de la dette)

* Microsoft, Apple, Nvidia en tête des hausses du Nasdaq

* Walmart : hausse des ventes annuelles et des prévisions de bénéfices

* Cisco chute en raison du ralentissement de la demande de produits

* Bath & Body Works progresse après un relèvement de ses prévisions de bénéfices

* Le Nasdaq progresse de 0,97%, le S&P de 0,32%, le Dow de 0,30%.

18 mai (Reuters) -

Le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé jeudi, les investisseurs se tournant vers les valeurs à forte croissance dans un contexte d'optimisme quant à la conclusion prochaine d'un accord sur le plafond de la dette américaine, tandis que l'action de Walmart a progressé grâce à ses solides prévisions annuelles.

L'indice de référence S&P 500 a inversé la tendance à la baisse en début d'après-midi grâce à des

rapports

Kevin McCarthy, le principal républicain du Congrès américain, a déclaré que la Chambre des représentants pourrait voter sur un accord visant à relever ou à suspendre le plafond de la dette dès la semaine prochaine.

Le président Joe Biden et M. McCarthy ont réaffirmé mercredi leur volonté de parvenir rapidement à un accord sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et ont accepté de discuter dès dimanche.

Les analystes ont également souligné qu'un flux constant de bénéfices supérieurs aux prévisions, des développements positifs autour du débat sur la dette et des données indiquant que le cycle agressif de relèvement des taux de la Réserve fédérale se mettait en place ont contribué à stimuler le sentiment.

Les valeurs de croissance ont mené les gains, avec Nvidia Corp, Apple Inc et Microsoft Corp augmentant entre 1 % et 4,4 %.

"Nous voyons simplement l'argent refluer sur le marché un peu en temps utile, car les gens sont plus à l'aise avec la situation", a déclaré David Russell, vice-président de l'intelligence de marché chez TradeStation.

"Ils voient que l'IA donne aux gens une raison de s'enthousiasmer maintenant, il y a simplement de l'argent qui veut revenir, en particulier dans les semi-conducteurs et les valeurs technologiques, et maintenant ils ont le feu vert pour le faire".

Netflix Inc. a fait un bond de 9,9 % après avoir déclaré que son nouveau service de téléchargement avec publicité avait atteint près de 5 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Les actions du fabricant de puces Micron Technology Inc ont gagné 5,0 %, car il prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) au Japon pour de nouvelles puces au cours des prochaines années.

Les actions de Walmart Inc ont augmenté de 0,4 % après que le détaillant ait relevé ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices, bénéficiant de la baisse des prix des produits d'épicerie par les consommateurs en proie à l'inflation.

À 12:07 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 99,62 points, ou 0,30%, à 33 321,15, le S&P 500 était en hausse de 13,43 points, ou 0,32%, à 4 172,20, et le Nasdaq Composite était en hausse de 121,62 points, ou 0,97%, à 12 622,18.

Take-Two Interactive Software Inc a bondi de 12,8% après avoir dépassé les estimations de ventes trimestrielles ajustées.

Bath & Body Works Inc a gagné 9,6 % après que l'entreprise de produits de beauté et de soins de la peau a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Dans le même temps, les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail reste tendu.

Les investisseurs ont également digéré les commentaires d'une série d'intervenants de la Fed, dont la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, et le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, sur la croissance économique et la trajectoire de la politique monétaire.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, avec un ratio de 1,07 pour 1 sur le NYSE et de 1,04 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 22 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 68 nouveaux records et 50 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Maju Samuel)