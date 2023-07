Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont chuté jeudi, Tesla ayant donné le coup d'envoi des résultats du deuxième trimestre pour les valeurs technologiques et de croissance mégacapitales sur une note sombre, tandis que Netflix a chuté, son chiffre d'affaires trimestriel n'ayant pas atteint les estimations des analystes.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué mercredi qu'il réduirait à nouveau les prix des véhicules électriques en "période de turbulences", alors même que sa guerre des prix à outrance réduit les marges de l'entreprise.

Les actions du fabricant de voitures électriques ont chuté de 3,5 % dans les échanges avant bourse après les commentaires de Musk, même si Tesla a battu les estimations de bénéfices trimestriels.

"Dans le contexte macroéconomique d'une croissance mondiale atone et d'un ralentissement de la consommation, Tesla a réduit ses prix à plusieurs reprises pour tenter de préserver la demande", a déclaré Victoria Scholar, responsable des investissements chez Interactive Investor.

"Toutefois, cela a pesé sur ses marges bénéficiaires.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé de 37,2 % depuis le début de l'année, soutenu par une reprise fulgurante des valeurs technologiques et de croissance des mégacapitalisations, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle, la résistance de l'économie américaine et l'espoir que la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle agressif de relèvement des taux d'intérêt.

Netflix a chuté de 7,0 % après que le pionnier de la vidéo en streaming a déçu Wall Street avec un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes.

Le fournisseur de logiciels d'entreprise IBM a reculé de 1,0 % après que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a manqué les attentes de Wall Street mercredi, en raison d'une baisse des ventes de ses ordinateurs centraux, les entreprises ayant réduit leurs dépenses en matière de technologie.

À 4:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 44 points, ou 0,12%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 6,75 points, ou 0,15%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 124,25 points, ou 0,78%.

Le Dow Jones a enregistré sa plus longue série de gains en près de quatre ans mercredi, les investisseurs évaluant les bénéfices de Goldman Sachs, tandis que les principales banques régionales américaines ont bondi, déclarant que leurs dépôts se sont stabilisés et que les revenus nets d'intérêts ont augmenté après l'effondrement de la Silicon Valley Bank au cours du premier trimestre, qui a déclenché une tourmente dans le secteur.

Parmi les autres mouvements liés aux bénéfices, United Airlines a progressé de 2,6 % après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, suite à la publication des bénéfices trimestriels les plus élevés jamais enregistrés, en raison de l'explosion de la demande en matière de voyages internationaux.

Les actions cotées en bourse du fabricant de puces taïwanais TSMC ont chuté de 2,7 % après avoir annoncé une baisse de 10 % des ventes en 2023. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)