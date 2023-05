(Mise à jour des prix tout au long de l'article ; ajout de commentaires d'analystes et d'actions de croissance)

* Les négociations sur la limite de la dette américaine débuteront à 17h30 (heure française).

* L'interdiction de Micron par la Chine ravive les tensions commerciales avec les États-Unis

L'interdiction de Micron par la Chine ravive les tensions commerciales aux Etats-Unis * Apple dégringole suite au rapport d'abaissement de Loop Capital

* Les indices : Dow en baisse de 0,31%, S&P en hausse de 0,1%, Nasdaq en hausse de 0,36%.

22 mai (Reuters) - Le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé lundi, les marchés se tournant vers les mégacapitalisations dans l'attente de mises à jour sur un nouveau cycle de négociations concernant le relèvement du plafond de la dette américaine, et les actions de Micron ont chuté après l'interdiction par la Chine de ses puces mémoires.

Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront lundi, après que leurs discussions ont failli échouer vendredi. Ces nouvelles discussions ont lieu moins de deux semaines avant la date butoir après laquelle le Trésor a prévenu que le gouvernement fédéral aurait du mal à rembourser ses dettes.

Un défaut de paiement provoquerait le chaos sur les marchés financiers et ferait grimper les taux d'intérêt.

"Il est certain que le plafond de la dette suscite une certaine inquiétude, même si cela ne se voit pas nécessairement dans les performances des marchés boursiers au cours des deux dernières semaines", a déclaré Matthew Palazzolo, stratège principal en investissements chez Bernstein Private Wealth Management.

"Les investisseurs se souviennent également des périodes précédentes au cours desquelles le débat sur le plafond de la dette a finalement été résolu.

Le Nasdaq a mené les gains à Wall street, avec Microsoft Inc, Tesla Inc et Alphabet Inc en hausse de 0,6 % à 2,7 %.

"Les attentes du marché selon lesquelles la Réserve fédérale va réduire (les taux) à partir de cet été (sont) bénéfiques pour les entreprises technologiques orientées vers la croissance", a ajouté M. Palazzolo.

À 12:36 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 104,01 points, soit 0,31%, à 33 322,62, le S&P 500 était en hausse de 2,98 points, soit 0,07%, à 4 194,96, et le Nasdaq Composite était en hausse de 46,11 points, soit 0,36%, à 12 704,01.

La Chine a interdit au fabricant de puces Micron Technology Inc. de vendre des puces mémoires à des industries nationales clés, ce qui a fait chuter ses actions de 2,4 %.

Apple Inc a glissé de 0,6 % après un rapport selon lequel Loop Capital a rétrogradé l'action du fabricant de l'iPhone de "acheter" à "conserver", son premier abaissement de note en cinq mois, selon les données de Refinitiv.

Chevron Corp, qui fait partie du Dow Jones, a chuté de 0,7 % après que la major pétrolière a déclaré qu'elle achèterait PDC Energy Inc dans le cadre d'une transaction d'actions et de dettes pour un montant de 7,6 milliards de dollars.

PacWest Bancorp

a augmenté de près de 15 % après que le créancier régional a conclu un accord pour vendre un portefeuille de 74 prêts à la construction immobilière à une filiale de Kennedy-Wilson Holdings Inc.

Les investisseurs attendent maintenant des données clés cette semaine, y compris une lecture de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'avril, considéré comme la jauge d'inflation préférée de la Fed, attendue vendredi.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lors d'une interview sur CNBC que la décision de relever les taux lors de la réunion de juin de la Fed ou de faire une pause était "serrée", tandis que le chef de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la banque centrale pourrait devoir relever les taux de 50 points de base cette année.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,83 contre 1 sur le NYSE et de 1,86 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 9 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 68 nouveaux plus hauts et 63 nouveaux plus bas.