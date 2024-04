Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté vendredi, Netflix ayant pesé, mais American Express a maintenu le Dow Jones du côté positif après les bénéfices trimestriels de chacun, tandis que le pessimisme croissant quant à une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a également entamé le sentiment.

Netflix a chuté de 8,77% et a été l'un des principaux freins à l'indice de référence S&P et au Nasdaq après que le chiffre d'affaires de la société de streaming vidéo pour le deuxième trimestre ait été inférieur aux attentes des analystes et que la société ait déclaré de manière inattendue qu'elle ne communiquerait plus le nombre de ses abonnés.

L'indice Dow Industrials, pondéré par les prix, a toutefois progressé, en partie grâce à une hausse de 5,81 % d'American Express, après que la société de paiement a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre.

Les actions ont connu des difficultés ces derniers temps après une reprise de cinq mois qui a débuté en novembre, en partie en raison des prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Fed au cours du premier semestre de l'année.

Mais une récente série de données sur l'inflation plus élevées que prévu, des données solides sur le marché du travail, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont provoqué une hausse des prix du pétrole, et des commentaires de responsables de la Réserve fédérale, dont le président Jerome Powell, ont amené les acteurs du marché à revoir à la baisse le calendrier d'une éventuelle baisse des taux de la banque centrale.

"Vous avez vu les attentes de réduction des taux continuer à sortir du marché, et c'est normal car il n'y a rien dans les données qui indique qu'ils devraient être réduits", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Dans ce contexte, lorsque vous êtes proche des sommets, cela signifie que les taux ne vont pas baisser et que les multiples ne vont pas augmenter à cause de cela, mais que cela doit être dû à la croissance des bénéfices. Et donc, plus la situation des taux ne semble pas très favorable à une baisse des taux, plus la croissance des bénéfices est importante."

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 179,06 points, soit 0,48 %, pour atteindre 37 957,05, le S&P 500 a perdu 33,71 points, soit 0,67 %, pour atteindre 4 977,78 et le Nasdaq Composite a perdu 256,75 points, soit 1,65 %, pour atteindre 15 344,75.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que les progrès en matière de réduction de l'inflation étaient "au point mort" cette année, le dernier représentant de la banque centrale américaine à ne plus insister sur la nécessité prochaine de réduire les taux d'intérêt.

Les actions liées aux puces, qui ont été parmi les plus performantes de l'année grâce à leur association avec l'intelligence artificielle, ont également chuté, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie ayant baissé d'environ 3 %. L'indice était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis octobre 2022.

Alors que le Dow Jones était en passe de réaliser un léger gain hebdomadaire, le S&P 500 et le Nasdaq étaient tous deux en passe de subir des pertes hebdomadaires, le S&P s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre et le Nasdaq sa plus forte baisse depuis octobre 2022.

Les actions de Paramount Global ont bondi de 12,63 % après qu'une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management discutaient d'une offre conjointe pour la société.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,9 contre 1 sur le NYSE et de 1,04 contre 1 sur le Nasdaq.

Le NYSE a enregistré 25 nouveaux plus hauts et 67 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 176 nouveaux plus bas. (Rapport de Chuck Mikolajczak à New York, édition de Matthew Lewis)