* La hausse des rendements du Trésor américain pèse sur les grandes entreprises technologiques

* L'indice des semi-conducteurs enregistre sa huitième baisse en neuf séances

L'indice des semi-conducteurs enregistre sa huitième baisse en neuf séances * Le sentiment des consommateurs américains chute en août

11 août (Reuters) -

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse vendredi, enregistrant tous deux une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, alors que les données sur les prix à la production américaine, plus élevées que prévu, ont poussé les rendements du Trésor à la hausse et fait chuter les actions de croissance des mégacapitaux sensibles aux taux d'intérêt.

C'est la première fois cette année que le Nasdaq enregistre deux pertes hebdomadaires consécutives.

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,8 % au cours des 12 mois précédant juillet, contre une hausse de 0,2 % le mois précédent, en raison de l'augmentation des coûts des services. Les économistes interrogés par Refinitiv s'attendaient à une hausse de 0,7 %.

Bien que les traders s'attendent généralement à ce que la Réserve fédérale s'abstienne de resserrer les conditions de crédit pour le reste de l'année, les paris pour une absence de hausse des taux en septembre sont tombés à 88,5 %, contre 90 % avant l'annonce des données.

"Nous avons vu des nouvelles et des données importantes ces derniers jours, mais le marché a choisi d'évoluer latéralement, ce qui nous indique qu'il avait tout prévu et qu'il n'a pas été agréablement ou désagréablement surpris", a déclaré Jason Betz, conseiller en gestion de patrimoine chez Ameriprise Financial.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt à court terme, a grimpé à 4,88 %.

Cette évolution a pesé sur les grands noms de la technologie, car des taux d'intérêt élevés pourraient ralentir l'économie et réduire la capacité de ces entreprises à réaliser les projections de croissance qui les ont amenées à des valorisations élevées. La hausse des taux d'intérêt peut également faire des obligations porteuses d'intérêts une alternative intéressante aux actions pour certains investisseurs peu enclins à prendre des risques.

Tesla et Microsoft ont clôturé en baisse.

La chute de Nvidia a pesé sur l'indice des semi-conducteurs, qui a enregistré sa quatrième baisse consécutive et sa huitième perte en neuf séances.

Les valeurs technologiques et de croissance à forte capitalisation ont enregistré des gains considérables cette année sur le Nasdaq et le S&P 500, deux indices à forte composante technologique. Mais après cinq mois de hausse, le mois d'août a été marqué par une approche plus prudente de la part des investisseurs.

"L'avenir nous dira si nous avons raison, mais compte tenu de la progression des valeurs technologiques, il est difficile de ne pas vouloir prendre quelques bénéfices", a déclaré M. Betz, d'Ameriprise.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 4,52 points, soit 0,10 %, pour terminer à 4 464,31 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 73,83 points, soit 0,54 %, pour s'établir à 13 647,20 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 105,52 points, soit 0,30 %, pour atteindre 35 281,67 points.

Le moral des consommateurs américains a baissé en août, mais les Américains sont optimistes quant à la baisse de l'inflation au cours de l'année prochaine et au-delà, selon une enquête préliminaire de l'Université du Michigan.

Parmi les principaux secteurs de l'indice S&P, les secteurs de la santé et de l'énergie ont progressé. Ces deux secteurs ont été parmi les moins performants de l'année, bien que l'énergie ait égalé sa meilleure performance de l'année en clôturant en hausse pour la septième séance consécutive.

La hausse du secteur de l'énergie a été favorisée par l'augmentation des prix du brut suite aux prévisions de l'Agence internationale de l'énergie concernant le resserrement de l'offre. Occidental Petroleum Corp a été l'un des plus grands gagnants, après que l'une de ses unités ait obtenu une subvention du gouvernement américain pour soutenir ses ambitions en matière de capture du carbone.

Parmi les autres mouvements, News Corp a augmenté après que le conglomérat de médias appartenant à Rupert Murdoch ait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à ses efforts de réduction des coûts.

Les actions cotées en bourse des sociétés chinoises Alibaba et JD.com ont chuté, les dernières mesures de relance de Pékin ayant déçu les investisseurs, tandis que de nouvelles données ont montré que la reprise post-pandémique du pays s'essoufflait.