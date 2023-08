Le Nasdaq a progressé de plus de 1 % lundi, et le S&P 500 était également en hausse dans les échanges de l'après-midi. Les actions de Nvidia ont bondi de plus de 6 %, les investisseurs étant optimistes à l'approche de la publication de ses résultats, prévue mercredi en fin de journée.

L'indice Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé.

Le rendement du Trésor de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, les investisseurs se méfiant de la réunion des banquiers centraux qui se tiendra jeudi à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi.

L'indice technologique S&P 500 a progressé de 1,9 %, tandis que les actions de Nvidia ont augmenté de 6,4 %, HSBC ayant relevé son objectif de prix sur le titre à 780 dollars, le deuxième plus élevé à Wall Street. Nvidia a surpassé ses pairs mégacapitaux la semaine dernière avec des gains.

Nvidia, l'un des plus grands gagnants du rallye des valeurs technologiques de l'intelligence artificielle de cette année, devrait prévoir un revenu trimestriel supérieur aux estimations des analystes lors de la publication de son rapport. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 200 % depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq a progressé d'environ 29 %.

"Nvidia est considérée comme la marque de l'IA", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord. "Ses objectifs ont été revus à la hausse de manière spectaculaire, la question est donc de savoir s'ils peuvent tenir leurs promesses et, si c'est le cas, si cela contribuera à stimuler le marché.

Dans le même temps, a-t-elle ajouté, les investisseurs sont impatients d'entendre les commentaires de M. Powell à Jackson Hole. Les craintes que la Fed maintienne les taux d'intérêt plus longtemps ont fait grimper les rendements et alimenté les inquiétudes quant à l'impact des taux plus élevés sur les entreprises et les consommateurs.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 84,8 points, soit 0,25 %, à 34 415,86, le S&P 500 a gagné 19,67 points, soit 0,45 %, à 4 389,38 et le Nasdaq Composite a ajouté 173,63 points, soit 1,31 %, à 13 464,41.

Parmi les valeurs qui ont pesé sur le Dow Jones, Johnson & Johnson a perdu 2,5 % après que le conglomérat de soins de santé a déclaré qu'il s'attendait à conserver une participation d'environ 9,5 % dans son unité de santé grand public nouvellement séparée, Kenvue.

Goldman Sachs a également baissé de 1,3 % après que la banque a déclaré qu'elle envisageait la vente d'une partie de son activité de gestion de patrimoine.

Palo Alto Networks a fait un bond de 15,7 % après que l'entreprise de cybersécurité a annoncé, tard vendredi, une facturation annuelle supérieure aux attentes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,81 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,08 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 2 nouveaux records sur 52 semaines et 18 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux records et 182 nouveaux records à la baisse.