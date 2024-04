Le Nasdaq, à forte composante technologique, a dépassé ses homologues de Wall Street lundi, tandis que les grandes capitalisations boursières ont progressé grâce aux espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, après que la dernière série de données ait montré des signes de ralentissement de l'inflation.

Le Département du Commerce a publié vendredi un indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - qui a augmenté de 0,3 % en février, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4 %.

Le rapport a renforcé les paris sur une baisse des taux, les marchés monétaires évaluant à 66% les chances d'une baisse d'au moins 25 points de base en juin, contre 55% un jour avant la publication des données, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les dernières données sur l'inflation américaine étaient "conformes à ce que nous aimerions voir" - des commentaires qui semblaient maintenir intacte la base de référence de la banque centrale pour les réductions de taux d'intérêt cette année.

La plupart des actions de croissance des mégacapitalisations - dont les flux de trésorerie sont généralement actualisés dans un régime de taux d'intérêt plus élevé - ont progressé, Microsoft, Nvidia, Alphabet et Amazon.com gagnant entre 0,8 % et 2,6 %.

Les acteurs du marché s'attendent toutefois à ce que la banque centrale ne modifie pas ses taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de mai.

"Il n'y a pas eu beaucoup de mouvement autour de ces trois (réductions attendues). Le marché continue d'attendre les données et les déclarations de la Fed, mais vous recevez des messages contradictoires", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez GLOBALT Investments.

"Nous pensons qu'elle ne procédera pas à une réduction en juin, mais qu'elle en fera probablement trois (parfois) cette année.

Les gains enregistrés à Wall Street ont été alimentés par l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle, la solidité des bénéfices et l'espoir d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire d'une modération de l'inflation sans provoquer de ralentissement économique.

L'indice de référence S&P 500 a progressé de plus de 10 % au cours des trois premiers mois de l'année, sa plus forte hausse depuis 2019. Aux niveaux actuels, le Dow Jones est à moins de 1 % de franchir le seuil des 40 000 points pour la première fois.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans, cependant, a augmenté à 4,3032%, touchant son plus haut niveau en une semaine et gardant les gains sous contrôle.

Sur le front des données, le rapport final de l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le mois de mars est ressorti à 51,9, tandis que l'indice PMI manufacturier ISM pour le mois de mars est ressorti à 50,3 contre des attentes de 48,5.

A 10:02 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 152,37 points, soit 0,38%, à 39 655,00, le S&P 500 était en hausse de 5,74 points, soit 0,11%, à 5 260,09, et le Nasdaq Composite était en hausse de 94,21 points, soit 0,58%, à 16 473,67.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en baisse, les services publics étant en tête des pertes, en baisse de 1,0 %, tandis que les services de communication ont fait un bond de 1,4 %.

L'indice Philadelphia Semiconductor a gagné 2,4 %, les fabricants de puces comme Micron Technology et Marvell Technology ayant augmenté respectivement de 7,0 % et de 3,7 %.

AT&T a chuté de 1,7 % après que l'opérateur de téléphonie mobile a déclaré qu'il enquêtait sur une fuite de données qui pourrait avoir affecté près de 73 millions de comptes actuels et anciens.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,33 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 25 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 62 nouveaux sommets et 21 nouveaux creux. (Reportage de Shristi Achar A et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva)