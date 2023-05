(Mise à jour des prix tout au long du document, ajout d'un nouveau commentaire d'analyste au paragraphe 3, niveaux d'indice au paragraphe 13)

* L'IPC d'avril augmente à un taux annuel de 4,9%.

* L'Occidental glisse alors que les bénéfices du 1er trimestre manquent les estimations

* Airbnb baisse en raison de faibles prévisions de réservations

* Les indices : Dow en baisse de 0,09%, S&P 500 en hausse de 0,45%, Nasdaq en hausse de 1,04%.

10 mai (Reuters) - Le Nasdaq a terminé mercredi à son plus haut niveau intrajournalier depuis plus de huit mois, dopé par une hausse légèrement inférieure aux attentes de l'inflation en avril et par le dernier déploiement de l'intelligence artificielle d'Alphabet Inc.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du département du travail a augmenté de 4,9 % en avril par rapport à l'année précédente, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 5 %, ce qui laisse espérer que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale est sur le point de s'achever. En glissement mensuel, l'IPC a augmenté de 0,4 % en avril, après avoir progressé de 0,1 % en mars.

"Les marchés ont réagi positivement parce qu'ils ont vu les données sur l'inflation comme un petit point positif", a déclaré Michael Harris, président du fonds spéculatif Quest Partners LLC. "La Fed est en pause. Elle a procédé à sa dernière hausse de taux et elle va attendre et voir ce qui se passera au cours des deux prochains mois".

Le Nasdaq a été aidé par une hausse de 4,10 % d'Alphabet, la société ayant déployé plus d'intelligence artificielle pour son produit de recherche principal en réponse à la concurrence de Microsoft Corp.

Les valeurs technologiques à grande capitalisation, dont Apple Inc et Microsoft, ont également gagné 1,04 % et 1,73 %, respectivement.

L'indice S&P 500 du secteur technologique, sensible aux taux, a augmenté de 1,22 % et celui des services de communication de 1,69 %.

"L'IPC indique un certain relâchement de la pression inflationniste. Cela signifierait que la Fed est vers la fin ou déjà à la fin de son cycle de taux d'intérêt, et les sociétés de croissance sont les plus touchées par la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Kevin W. Philip, partenaire du conseiller en investissement Bel Air.

Les entreprises en croissance ont davantage recours à l'emprunt et bénéficient donc de taux d'intérêt plus bas.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds tablent sur une pause dans les augmentations de taux lors de la réunion de juin de la banque centrale, et sur moins de 5 % de chances d'une nouvelle hausse de 25 points de base.

"Le marché table sur une réduction des taux de la Fed dès cet été. Bien que l'inflation décélère, elle ne décélère pas à un rythme qui justifierait une réduction du taux des fonds fédéraux avant le quatrième trimestre 2023", a déclaré Matthew Palazzolo, stratégiste d'investissement senior chez Bernstein Private Wealth Management.

Les indices ont fluctué au cours de la séance, les investisseurs digérant l'inflation positive tout en s'inquiétant de l'imminence du plafond de la dette.

Les négociations sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, sont entrées dans une nouvelle phase mercredi, alors que certains domaines de compromis potentiels sont apparus après la réunion de mardi à la Maison Blanche.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 30,48 points, soit 0,09%, à 33 531,33 ; le S&P 500 a gagné 18,47 points, soit 0,45%, à 4 137,64 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 126,89 points, soit 1,04%, à 12 306,44.

Le volume sur les bourses américaines était de 11,04 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 10,7 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.

Les actions des banques régionales ont prolongé les baisses des séances volatiles de la semaine dernière sur les inquiétudes concernant la santé du secteur. PacWest Bancorp et Zions Bancorporation ont respectivement baissé de 0,49% et 2,74%.

Le producteur de pétrole et de gaz Occidental Petroleum Corp a chuté de 3,58% après que ses bénéfices du premier trimestre aient été inférieurs aux estimations des analystes.

Livent Corp a augmenté de 5,24% après que le mineur de lithium australien Allkem Ltd a accepté de fusionner avec la société de fabrication de produits chimiques basée aux États-Unis pour créer une entreprise de 10,6 milliards de dollars.

Airbnb Inc a perdu 10,92%, la société de réservation de locations de vacances ayant enregistré moins de réservations et des tarifs journaliers moyens inférieurs au deuxième trimestre.

Rivian Automotive a bondi de 1,80 % après que le fabricant de véhicules électriques a battu les estimations pour ses résultats du premier trimestre et a réitéré ses prévisions de production annuelle.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,32 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,40 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

L'indice S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas sur 52 semaines ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 86 nouveaux plus hauts et 152 nouveaux plus bas.