(Mise à jour des prix tout au long de la journée ; ajout d'un commentaire d'analyste, actions Western Digital)

* Biden rencontrera les parlementaires mardi pour discuter de la dette

* ONEOK chute après l'accord sur Magellan Midstream

* Les données de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière en mai baissent plus que prévu

* Le Dow Jones reste stable, le S&P progresse de 0,17%, le Nasdaq de 0,44%.

15 mai (Reuters) - Le S&P 500 et le Dow Jones sont restés atones lundi après la publication de données sur l'industrie manufacturière qui ont amplifié les craintes d'un ralentissement économique, tandis que les gains des actions de Meta ont dopé le Nasdaq.

L'indice "Empire State" de la Réserve fédérale de New York sur les conditions commerciales actuelles a baissé à une lecture de -31,8 en mai, contre les attentes d'une baisse de -3,75.

"Ce que vous voyez est une indication que les gens sont un peu inquiets de la force de l'économie, peut-être entrer dans une récession plus tôt que prévu", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Cela fait suite aux données de la semaine dernière qui ont montré que le moral des consommateurs s'est effondré à son plus bas niveau depuis six mois en mai et que les prévisions d'inflation à long terme aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2011.

L'attention se portera désormais sur les ventes au détail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données sur le logement attendues tout au long de la semaine.

Les actions de Meta Platforms Inc ont augmenté de 2,2 % après que Loop Capital ait relevé son évaluation de "hold" à "buy".

L'espoir d'un accord sur le relèvement de la limite d'emprunt de 31,4 billions de dollars a également permis de limiter les pertes. Au cours du week-end, le président Joe Biden a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer les dirigeants du Congrès mardi et qu'il gardait l'espoir d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

L'impasse dans laquelle se trouve Washington depuis des mois a aggravé les inquiétudes économiques, alors qu'un nouveau rapport non partisan du Congrès fait état d'un "risque significatif" de défaut de paiement historique au cours des deux premières semaines de juin.

À 12:49 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 18,89 points, soit 0,06%, à 33 319,51, le S&P 500 était en hausse de 6,87 points, soit 0,17%, à 4 130,95, et le Nasdaq Composite était en hausse de 54,49 points, soit 0,44%, à 12 339,23.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il ne s'attendait pas à une réduction des taux d'intérêt cette année, tandis que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que l'inflation était "beaucoup trop élevée" malgré les hausses de taux.

Toutefois, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que sa décision de soutenir une hausse des taux lors de la réunion de mai avait été "serrée", car il avait pesé l'impact du resserrement du crédit dû aux récentes tensions bancaires.

Les investisseurs attendent maintenant les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, pour obtenir des indices sur les réductions potentielles des taux cette année.

Oneok Inc a chuté de 8,7 % après avoir accepté dimanche d'acheter l'opérateur américain de pipelines Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction de 18,8 milliards de dollars. Les actions de Magellan ont bondi de 13,7 %.

Western Digital Corp a bondi de 10,5 % après que Reuters a rapporté que l'entreprise de puces mémoire et son partenaire japonais en coentreprise, Kioxia Holdings Corp, accélèrent les pourparlers en vue d'une fusion.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,14 contre 1 sur le NYSE et de 1,92 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré six nouveaux plus hauts et sept nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 44 nouveaux plus hauts et 110 nouveaux plus bas.