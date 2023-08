(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Le bénéfice trimestriel de News Corp dépasse les estimations.

* Les actions chinoises cotées aux Etats-Unis chutent, les mesures de relance étant décevantes

* Le sentiment des consommateurs américains s'effondre en août

* L'indice des prix à la consommation (IPP) annuel de juillet est de 0,8 % contre 0,7 % estimé.

* Les indices sont mitigés : Dow en hausse de 0,10%, S&P en baisse de 0,29%, Nasdaq en baisse de 0,78%.

11 août (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé vendredi, les valeurs de croissance à forte capitalisation sensibles aux taux d'intérêt ayant baissé après que les données sur les prix à la production plus élevées que prévu en juillet ont entraîné une hausse des rendements obligataires américains.

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,8 % au cours des 12 mois précédant juillet, contre une hausse de 0,2 % le mois précédent, en raison de l'augmentation des coûts des services. Les économistes interrogés par Refinitiv s'attendaient à une hausse de 0,7 %.

Bien que les traders s'attendent généralement à ce que la Réserve fédérale ne resserre pas les conditions de crédit pour le reste de l'année, les paris pour une absence de hausse des taux en septembre sont tombés à 88,5 %, contre 90 % avant la publication des données.

"Les données de l'IPP montrent que le monstre de l'inflation persiste, mais les investisseurs peuvent voir des progrès dans les éléments qui font partie de l'IPC", a déclaré David Russell, vice-président de l'intelligence de marché chez TradeStation.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt à court terme, a grimpé à 4,88 %, ce qui a pesé sur les valeurs technologiques et de croissance sensibles aux taux d'intérêt.

Tesla, Nvidia et Microsoft ont perdu entre 1,0 % et 3,1 %.

Les indices américains de référence ont terminé la séance précédente en légère hausse, les inquiétudes concernant les perspectives à long terme de l'économie américaine et la poursuite de la croissance des actions ayant éclipsé les données sur les prix à la consommation, plus légères que prévu, qui avaient initialement fait grimper les actions en flèche.

La chute des grandes capitalisations boursières et des valeurs technologiques, qui ont enregistré des gains considérables cette année, a fait en sorte que le Nasdaq et le S&P 500, à forte composante technologique, sont en passe de terminer la semaine en baisse pour la deuxième fois consécutive.

À 11 h 28 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 33,91 points, soit 0,10 %, à 35 210,06, le S&P 500 était en baisse de 13,13 points, soit 0,29 %, à 4 455,70, et le Nasdaq Composite était en baisse de 107,48 points, soit 0,78 %, à 13 630,51.

Bien que le moral des consommateurs américains ait baissé en août, les Américains sont optimistes quant à la baisse de l'inflation au cours de l'année prochaine et au-delà, selon une enquête préliminaire de l'Université du Michigan.

Les secteurs de la santé et de l'énergie ont maintenu le Dow Jones à flot.

"Le marché connaît une rotation saine, les investisseurs délaissant les grandes valeurs de croissance pour se tourner vers d'autres secteurs qui ont été à la traîne pendant une grande partie de l'année", a ajouté M. Russell.

Parmi les autres valeurs en hausse, News Corp a augmenté de 3,3 % après que le conglomérat de médias appartenant à Rupert Murdoch a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, grâce à ses efforts de réduction des coûts.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba et JD.com ont chuté de 4,1 % et 5,8 %, respectivement, car les dernières mesures de relance de Pékin ont déçu les investisseurs, tandis que de nouvelles données ont montré que la reprise post-pandémique du pays s'essoufflait.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans une proportion de 1,10 pour 1 sur le NYSE et de 1,49 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré quatre nouveaux plus hauts et trois nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 131 nouveaux plus bas.