Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, le fabricant de puces Nvidia étant le fer de lance de la hausse des valeurs de croissance des mégacapitalisations, tandis que les investisseurs attendent les résultats des géants américains de la vente au détail et les données économiques de la semaine.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 5,4 %, ce qui a permis à l'indice des technologies de l'information de progresser de 1,4 % et de se placer en tête des gains sectoriels de l'indice S&P 500.

D'autres valeurs de croissance à forte capitalisation, telles qu'Alphabet et Amazon.com, ont également augmenté de plus de 1 %, tandis que le fabricant de puces Micron Technology a gagné 4,9 %.

"C'est le premier jour depuis un certain temps où le secteur technologique a surperformé de manière significative. Je pense que c'est une indication du fait que Nvidia va publier un rapport exceptionnel qui pourrait soutenir le marché de la technologie de manière substantielle", a déclaré Jay Hatfield, PDG d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

Nvidia, qui a été au centre d'un rallye des valeurs technologiques basé sur l'IA cette année, doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Lundi, Morgan Stanley a désigné la société comme son meilleur choix.

"Les gens essaient d'anticiper les résultats parce que si vous vous souvenez du dernier trimestre, les résultats étaient tellement loin de ce que tout le monde attendait", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Tesla s'est démarqué de la tendance en chutant de 2,2 % après que le constructeur d'automobiles électriques a déclaré avoir réduit les prix de certaines versions du modèle Y en Chine.

Cette semaine, le marché se concentrera sur les résultats trimestriels des principaux détaillants américains, notamment Walmart et Target. Les données économiques attendues comprennent les ventes au détail pour le mois de juillet, qui détermineront les attentes quant à l'orientation des taux d'intérêt américains.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu du terrain en août après que les données sur les prix à la production aux États-Unis, plus élevées que prévu la semaine dernière, ont fait grimper les rendements du Trésor américain et ont pesé sur les valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt.

Selon l'outil Fedwatch de CME Group, il y a près de 89 % de chances que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés le mois prochain.

Les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, très endetté, ont pesé sur le sentiment du marché mondial après que le principal promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, a cherché à retarder le paiement d'une obligation privée onshore pour la première fois.

À 12:05 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 17,88 points, ou 0,05%, à 35 299,28, le S&P 500 était en hausse de 17,91 points, ou 0,40%, à 4 481,96, et le Nasdaq Composite était en hausse de 93,52 points, ou 0,69%, à 13 738,36.

PayPal Holdings a augmenté de 2,2 % après que la société a nommé Alex Chriss, un cadre supérieur de la société de logiciels de préparation d'impôts Intuit, en tant que nouveau directeur général.

Les actions ordinaires d'AMC Entertainment ont chuté de 34,1 % après qu'un juge du Delaware a approuvé le règlement révisé des actionnaires de la chaîne de cinémas vendredi. Les actions privilégiées de la société ont augmenté de 17,1%.

Les actions d'Hawaiian Electric Industries ont plongé de près de 40 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de 13 ans, alors que l'on se demande de plus en plus si les équipements de la société de services publics ont joué un rôle dans les incendies de forêt meurtriers qui ont ravagé la ville côtière de Lahaina, sur l'île de Maui.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 1,72 contre 1 sur le NYSE et de 1,51 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré sept nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 40 nouveaux sommets et 158 nouveaux creux.